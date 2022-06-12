俄軍猛攻北頓內茨克 烏東州長預計一兩天內恐被佔領

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俄烏戰事焦點繼續集中在烏克蘭東部頓巴斯地區，盧甘斯克州長蓋代說，烏俄兩軍在北頓涅茨克市繼續激烈巷戰，俄軍摧毀第二條連接當地與鄰近城市利西昌斯克的橋樑，切斷了可疏散平民或烏克蘭士兵撤離的路線，當地形勢十分艱難。英國國防部稱，俄軍將盡全力近兩日拿下這座城巿。

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路透社消息，北頓內茨克巿已成為控制東部的頓巴斯地區主戰場。目前該市一部分地區已被戰鬥摧毀，北頓內茨克也是俄羅斯入侵烏克蘭以來最激烈的戰場。

盧甘斯克州州長蓋代周日表示，俄羅斯軍隊已經佔領了該城市的大部分地區，但烏克蘭軍隊仍然控制着阿佐特化工廠（Azot），數百名平民在這裡避難。

據蓋代稱，俄軍周日摧毀了一座橫跨頓涅茨河的橋樑，這座橋樑連接北北頓內茨克巿與鄰近的利西昌斯克市。

另據英國國防部周日指出，俄羅斯正運用在兵力和砲火上的優勢，逐步佔領烏克蘭東部北頓內茨克巿及周邊。烏東盧甘斯克州長蓋代預計俄軍將盡全力在"今天或明天拿下這座城巿"。

路透社報導，英國國防部在情報更新最新推文中說，俄羅斯最近幾周可能已經開始準備從一些戰鬥編隊中部署第三營。

蓋戴周日表示，烏克蘭仍然控制位於北頓內茨克的化工廠，蓋戴接受烏克蘭的電視台訪問時說："阿佐特化工廠沒有被封鎖，緊鄰化工廠的街道上持續進行戰鬥"。

他表示，預計俄羅斯軍隊將盡全力今、明兩天佔領北頓內茨克。

另據法新社消息，俄羅斯周日聲稱，在烏克蘭西部重要城市北頓涅茨克的戰鬥如火如荼之際，俄軍在烏克蘭西部“摧毀了一個大型武器庫”，其中有歐美提供的先進武器。

另據報道，獲俄羅斯承認的"頓涅茨克人民共和國"領導人普希林周日表示，他認為沒有任何理由或先決條件，赦免兩名在烏克蘭作戰時被捕，後來被法院判處死刑的英國人。這兩名英國人和一名摩洛哥人，被"頓涅茨克人民共和國"法院裁定犯下試圖推翻政權的僱傭兵活動，上周四被判死刑，兩名英國人據報計畫上訴。

另外，北約秘書長斯托爾滕貝格周日訪問芬蘭，與芬蘭總統尼尼斯托會談，討論土耳其反對芬蘭和瑞典加入北約的爭議。斯托爾滕貝格表示，土耳其阻止瑞典和芬蘭加入北約的申請可能無法在本月底舉行的北約峰會上及時得到解決。他說，北約正在努力解決土耳其提出的問題。

斯托爾滕貝格說，沒有任何北約成員國比土耳其曾經遭遇更多恐怖襲擊，他認為土耳其提出的擔憂是合理的，涉及恐怖主義和武器出口。斯托爾滕貝格強調，必須解決盟友的安全疑慮，北約將繼續與土耳其談判，本月底在馬德里舉行的北約峰會，並非最後期限。