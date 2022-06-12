美參院兩黨小組就加強槍械管制立法框架達成共識 拜登稱"重要的一步"

美國/槍械管制/國會

美國參議院一個由民主、共和兩黨組成的小組，就加強槍械管制立法框架達成共識。美國總統拜登稱讚這是"重要的一步"，但強調，這些措施遠遠不及他所要求的改革幅度。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，法案內容包括針對21歲以下購槍者進行更嚴格的背景調查、增加各州資源以防止武器落入有風險者手中，以及查緝非法販賣槍支等。但法案不包括總統拜登提出，將購買半自動武器的合法年齡上調到21歲的建議。

由10名民主黨和10名共和黨議員組成的小組周日發表聲明，形容這些建議在拯救生命的同時，也保護了守法美國人的憲法權利，期待獲得廣泛和兩黨的支持，將提案變成法律，保障兒童及學校安全，並減少全國各地的暴力威脅。

聲明稱，"我們在計畫中增添必要的心理健康資源，提升學校安全和對學生的支持，並協助確保危險罪犯和被診斷為精神疾病患者的人無法購買武器。"

參議員還呼籲對心理健康服務和學校安全資源增加投資，並將家暴遭定罪者和遭法院發出限制令者納入國家背景調查資料庫。

參議院民主黨領袖舒默形容，計畫是良好的第一步，一旦制定立法細節，希望迅速將法案提交參議院表決。

總統拜登認為，雖然提議沒有達到他的預期，但仍然是朝正確方向邁出重要步驟，將會是幾十年來國會通過的最重要槍支安全立法。拜登呼籲兩黨議員不要拖延，迅速通過。

拜登發表聲明指出，"這顯然並未納入所有我認為應該做的事情，但這顯示我們正朝着正確方向邁出重要的一步，且這將是數十年來國會通過最重要的槍枝安全法案。"

拜登並表示，"在兩黨支持下，沒有理由拖延（相關立法程序），（相關法案）也沒有理由不在參眾兩院迅速通過。"