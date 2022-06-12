高敬文：九二共識並非台灣民眾的共識

中國/台灣/政治

美國總統拜登5月底在日本曾經保證一旦台灣受到攻擊，美國將軍事干預，對此，北京譴責美國的上述立場違背一個中國原則，而美國則強調美國堅持一個中國政策，那麼，一個中國原則與一個中國政策是否僅僅是文字遊戲還是確實有其區別？法國知名漢學家，《中國的外交政策》一書的作者，曾經在台灣生活多年的香港浸會大學國際政治部主任高敬文教授近日就美中關係，台灣以及香港議題接受了法廣的專訪，在訪談中他回答了本台有關兩岸關係的演變，台灣內部政黨之間的分歧等一系列問題。

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法廣： 今天美國國務卿布林肯應該發表一個有關中國問題的講話，美國國內尤其是共和黨人呼籲布林肯明確美國的台灣政策，也就是一旦台海爆發軍事衝突美國將干預介入，北京譴責美國此舉違背一個中國原則，而華盛頓堅持並沒有違背一個中國政策。在您看來，一個中國原則與一個中國政策不盡相同，請您解釋一下這兩者之間的區別？

高敬文： 這一差別其實在中美邦交之後就存在，要追溯到1972年尼克松訪華以及上海公告，中國認為一個中國是中華人民共和國，美國邦交時就承認與中華人民共和國是官方關係，而與台灣的關係是非官方的關係，這是1972年和1979年邦交時的情況，當時中台兩邊都認為只有一個中國，當然台灣與大陸對一個中國的定義不同，對台灣來說一個中國是中華民國 不是中華人民共和國，美國接受這種狀況而不是承認 英文是acknowledge，所以一個中國政策也是歐盟所執行的，就是與中國是官方關係與台灣是非官方關係，是一種務實的關係，也就是與一個實體之間的關係 雖然不說他是一個國家，但是我們知道他同中華人民共和國是分開的，而且美國在這方面要比別國走得更遠，美國認為台灣的國際地位事實上是“未確定“。美國最近自2020年來在中國政策上除了台灣關係法，三個公報，又增加了六個保證，六個保證是對台灣的保證其中包括美方認為台灣的國際地位未確定，只有美國有上述立場 其他國家都認為台灣屬於中國，但是不明確究竟是哪個中國。

法廣： 美國國內確實有共和黨人認為美國應該公開承認台灣作為一個獨立的國家……

高敬文：確實有這個說法，但是，我們知道結果會怎麼樣,如果美國承認台灣是一個獨立的國家中國大陸馬上斷交,斷交以後當然還可以有非官方的關係,但是關係會變得更加不穩定。

法廣： 您說的是美中關係嗎？

高敬文：對，但我覺得不會發生，按照我的了解，沒有一個美國政府會恢復與台灣的邦交關係，79年裡根競選總統時共和黨曾經有人提出恢復與台灣建交，但他當選後不僅沒有做而且他的政策恰恰相反，所以我估計不會發生。這並不意味着美台關係不可以深入，事實上已經很深入了，但只是非官方的關係，這種狀況會繼續下去。

法廣： 現實的問題是世衛年會正在召開，台灣是否以觀察員地位與會再度引人關注。

高敬文：這是另外的問題：如何實際解決台灣的國際地位問題？許多國家都支持上述提議，這是一個正義的問題，台灣的參與並不意味着台灣就不屬於中國，目前還沒有統一，統一之前台灣應該擁有什麼樣的國際地位？這個問題大陸始終沒有回答！這是一個實際的問題！

法廣： 這確實並不涉及台灣是否是獨立國家 但由於世衛組織的運作規則，台灣的參與必須由世衛成員國投票表決，但是由於北京的影響力，只要中國反對，台灣就無法出席。

高敬文：而且我們知道中國大陸的條件是什麼，他們要求台灣承認九二共識，也就是一個中國，各自表述，但這個是國民黨的看法 而不是民進黨的看法，而且現在在台灣老實說新的共識並不是九二共識，而是台灣是一個獨立的國家，雖然是獨立國家但名字還是中華民國，也就是用的還是這個詞 還是屬於中國，但可能不是屬於中華人民共和國，實際上是有兩個中國，現在這麼說可能有點晚，其實這個模式是德國模式，也就是一個民族兩個國家，不過中文表述有些困難。

法廣： 您說的台灣國內共識：是國民黨與民進黨的共識還是老百姓的共識？

高敬文：我想是老百姓的共識吧！事實上國民黨與民進黨都認為中華民國是一個獨立的國家，但是民進黨強調中華民國台灣，國民黨強調是辛亥革命以來的中華民國，現在很明顯蔡英文在國慶演說中說了，最主要的搬到台灣之後的中華民國，是一個新的中華民國，中華民國台灣，一個明顯的變化 以前是整個中國 以後就是管理台灣及其周邊的小島，當然有很大的變化，但還是中華民國，還是同一個憲法，同一個國旗，同一個國歌。

法廣： 說到台灣內部兩黨分歧，國民黨屢次批評民進黨過於親美，認為台灣應該在中美博弈中中立 才能避免遭到大陸的打擊，您覺得台灣有可能在中美衝突中不站邊嗎？

高敬文：首先我必須說一下台灣國內的政治情況，我覺得國民黨重新執政的可能性很低，2024年或者2028年國民黨獲勝的可能性都很低，除非國民黨能夠改善自己的立場，因為國民黨與台灣選民之間的距離越來越大，國民黨已經成為過去，所以他們必須改革，才能夠適合新的環境 這是其一，其二是中國大陸正在加快統一的步伐，習近平幾年前就說了：台灣問題是我們這代人必須解決的問題所以很明顯他們施加的壓力越來越大！假如國民黨變成執政黨，恢復自己的影響力，但是問題是一樣的！當然兩岸關係可能會有所改善，馬英九當總統最後一年2015年設法與習近平會見，在新加坡會見，問題是到一定的程度之後北京的要求是什麼？還是開啟政治談判，但是台灣沒有人接受政治談判，沒有人接受統一，沒有人會接受台灣成為中華人民共和國的一個特區，香港模式大家都看到了香港今天的狀況，台灣實際上是一個獨立的民主國家，台灣的未來只有台灣人自己可以決定，而不是別人，所以這無法解決，其實世界上無解的問題最好是去管理而不是解決 和平共處吧！當然習近平給台灣施加很大的壓力 但我並不認為國民黨可以緩解這種壓力，國民黨也沒有解藥 所以所有台灣人都在同一條船上。

法廣：法國戰略研究基金會（FRS）亞洲部主任Valerie Niquet 女士在一本有關台灣的新書中說：如果2049年中國能夠走向民主，台灣問題也就迎刃而解了。

高敬文：我們當然可以作夢啊！答案是在我們可以預見的未來中國不會民主化，所以要平衡中國的壓力，台灣必須與美國保持友好的關係，必須同別的盟國包括日本與澳大利亞保持友好的關係，只有這樣才能夠平衡中國的軍事壓力，避免戰爭 ！最主要的就是避免戰爭！

法廣： 您說在可預見的未來中國不可能民主化，您為什麼這麼說？

高敬文：大概是因為我年紀大了吧！不過，也說不準，中國大陸社會日益多元化 有許多民主的因素正在逐漸演變，城市化，中產階級以及私營企業的發展，資產階級，企業家他們應該成為未來民主化的實力之一，我也看到一些學生以及精英階層的人他們也可以有影響，但是這種演變很慢 中國社會總體來講十分保守，中國社會的目標主要是民生，改善自己的生活，再就是安全，安全第一，自由第二；政治安全第一，政治自由第二，這一點是很明顯的。中國人怕亂 而且我也十分理解他們，中國大陸二十世紀，尤其是共產黨上台之後一直就亂，毛澤東，大躍進，文化大革命一直就亂，所以現在大家都要安全，要穩定，但是自由還是必須的，有自由才可以有教育，不能將中國人當作母牛一樣來管理，人畢竟是人，人需要有教育，需要有自己的看法，希望參加政治生活，但是這些變化會比較慢！

法廣：法國媒體討論中國問題時經常有人站出來為中共的成就辯護，說中共至少有將中國人帶出貧困的功勞，您怎麼看？

高敬文：其實，最大的功勞屬於中國老百姓，鄧小平，中共改革派的功勞是什麼？就是把門打開，這當然很重要，打開以後誰辛苦？誰勞動？是中國的老百姓！誰下海？誰開廠？都是聰明的老百姓！是老百姓推動了中國的發展，當然你可以說共產黨的政策好，領導有能力，政府機構裡面確實有許多人有能力，但是這個制度有其自己的限制，最大限制就是不透明，政治不是秘密的，政治應該是公開的，政治生活必須是公開的，否則就沒有政治生活，所以我認為中國政府早晚必須面對這個很大的矛盾，中國社會到目前一直被一個秘密社會所領導，很大的秘密社會，全世界最大的秘密社會，由九千五百萬個黨員組成的秘密社會，大部分黨員並不參與政治，他們只是聽話而已，他們代表政府維穩，控制老百姓，我覺得中國的政治生活會改變，但這需要時間！