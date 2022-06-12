中國廉價進口魚充斥肯尼亞
發表時間：
東非國家肯尼亞（Kenya）也被稱之為肯亞。在該國位於東非高原上的維多利亞湖區，當地以出產羅非魚（tilapia）知名的捕撈行業正遭遇來自中國進口的魚的競爭。這是本台法廣（RFI）特派記者近期在非洲實地採訪報道中所關注的話題之一，並已在上星期四的法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）中播出。
本台法廣RFI法文網2022年06月02日星期四在«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出特派記者自肯尼亞第三大城市、西部經濟和交通中心基蘇木（Kisumu）發回的一篇採訪報道。在這座位於東非內陸、肯尼亞與烏干達和坦桑尼亞三國交界的湖區城市，本地魚的售價要比從中國進口的魚貴出一倍多，傷到了地方貿易。
這一法文專欄報導的原標題為：[Consommation: les poissons importés de Chine envahissent le Kenya]。換作中文可譯為：[消費：中國進口的魚入侵肯尼亞]。下面是簡介以供分享。
肯尼亞維多利亞湖區產羅非魚 -
本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報道首先指出，在肯尼亞，位於基蘇木地區（Kisumu）的維多利亞湖以出產羅非魚（tilapia）知名。即可享用新鮮活魚，也可曬乾備用。當地漁民和市場女販，有許多人是依賴這片寬闊的水域為生。但中國於幾年前開始向肯尼亞出口魚，而且價格所向披靡，損害了地方貿易。
據本台法廣RFI特派記者阿爾巴娜（Albane Thirouard）自基蘇木（Kisumu）發回的消息描述說，在維多利亞湖畔的Dunga灘邊。夜間作業的漁民們在早上8點前返回了。船中有剛捕獲不久的鮮魚等待出售。一位名叫納爾遜（Nelson）的漁民接受了採訪。他說，這是一天的收成，有羅非魚、貓魚及多種尼羅河的鱸魚。
自中國進口的魚價格優勢明顯 -
納爾遜是一名已經從業超過15年之久的老漁民。他看到了其工作的演變。由於湖泊污染和水風信子（jacinthes d’eau）的原因，捕撈到足量的魚變得越來越困難。納爾遜如今也需面對來自中國的競爭。他說，賣掉捕撈到的收成也變得越來越困難。從中國進口的魚價格確實很低。以一種鮮魚為例，當地土產價格為3.20歐元，而同樣的中國貨，價格只要1.20歐元，差距明顯。
對魚的需求超出當地供應能力 -
有業內人士提出，應禁止從中國進口的魚。但肯尼亞當局所給出的回答首先是本地出產的魚在數量上供不應求。以2019年為例，內羅畢曾預計，全年對魚和海產的需求為50萬噸，但肯尼亞市場上當年只有不到15萬噸。
中國進口的凍魚符合市場邏輯 -
在市中心的魚市場，商人西蒙（Simon)接受採訪說，來自中國的冰凍魚在市場上極具競爭力。價格低但品質差一些。在基蘇木（Kisumu），當地居民都同意這樣一種說法：當地的鮮魚味道要比自亞洲進口的更好。儘管，中國魚的銷量在減少，但仍有顧客。自中國進口的魚滿足了一種市場需求。由於價格差距極大，有錢人吃本地魚，經濟狀況差的吃中國進口的魚。
肯尼亞漁民調整傳統作業方式 -
本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這一報道最後指出，對問題的答案是，習慣於用小船網魚的肯尼亞漁民着手在維多利亞湖從事水產養殖，嘗試以提高產量來應對中國進口魚的競爭。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
.