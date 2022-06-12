中國廉價進口魚充斥肯尼亞

非洲經濟 / RFI採訪

東非國家肯尼亞（Kenya）也被稱之為肯亞。在該國位於東非高原上的維多利亞湖區，當地以出產羅非魚（tilapia）知名的捕撈行業正遭遇來自中國進口的魚的競爭。這是本台法廣（RFI）特派記者近期在非洲實地採訪報道中所關注的話題之一，並已在上星期四的法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）中播出。

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FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

本台法廣RFI法文網2022年06月02日星期四在«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出特派記者自肯尼亞第三大城市、西部經濟和交通中心基蘇木（Kisumu）發回的一篇採訪報道。在這座位於東非內陸、肯尼亞與烏干達和坦桑尼亞三國交界的湖區城市，本地魚的售價要比從中國進口的魚貴出一倍多，傷到了地方貿易。

RFI Image Archive / La pêche illégale et la pollution sont deux des facteurs de la diminution du nombre de poissons dans le lac Victoria, plus grand lac en Afrique, et deuxième plus grand lac au monde. 存檔圖片：維多利亞湖是非洲第一大湖，位於肯尼亞、烏干達和坦桑尼亞三國交界地帶。 © RFI/Lucie Mouillaud

這一法文專欄報導的原標題為：[Consommation: les poissons importés de Chine envahissent le Kenya]。換作中文可譯為：[消費：中國進口的魚入侵肯尼亞]。下面是簡介以供分享。

肯尼亞維多利亞湖區產羅非魚 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報道首先指出，在肯尼亞，位於基蘇木地區（Kisumu）的維多利亞湖以出產羅非魚（tilapia）知名。即可享用新鮮活魚，也可曬乾備用。當地漁民和市場女販，有許多人是依賴這片寬闊的水域為生。但中國於幾年前開始向肯尼亞出口魚，而且價格所向披靡，損害了地方貿易。

RFI Carte Archive / Le Kenya: la région de Kisumu, au bord du lac Victoria est réputée pour ses tilapias. Ici, une carte du Kenya. (illustration) 存檔地圖：肯尼亞。維多利亞湖位於肯尼亞、烏干達和坦桑尼亞三國交界地帶，是非洲第一大湖。 ( Carte: SB/RFI )

據本台法廣RFI特派記者阿爾巴娜（Albane Thirouard）自基蘇木（Kisumu）發回的消息描述說，在維多利亞湖畔的Dunga灘邊。夜間作業的漁民們在早上8點前返回了。船中有剛捕獲不久的鮮魚等待出售。一位名叫納爾遜（Nelson）的漁民接受了採訪。他說，這是一天的收成，有羅非魚、貓魚及多種尼羅河的鱸魚。

自中國進口的魚價格優勢明顯 -

納爾遜是一名已經從業超過15年之久的老漁民。他看到了其工作的演變。由於湖泊污染和水風信子（jacinthes d’eau）的原因，捕撈到足量的魚變得越來越困難。納爾遜如今也需面對來自中國的競爭。他說，賣掉捕撈到的收成也變得越來越困難。從中國進口的魚價格確實很低。以一種鮮魚為例，當地土產價格為3.20歐元，而同樣的中國貨，價格只要1.20歐元，差距明顯。

對魚的需求超出當地供應能力 -

有業內人士提出，應禁止從中國進口的魚。但肯尼亞當局所給出的回答首先是本地出產的魚在數量上供不應求。以2019年為例，內羅畢曾預計，全年對魚和海產的需求為50萬噸，但肯尼亞市場上當年只有不到15萬噸。

中國進口的凍魚符合市場邏輯 -

在市中心的魚市場，商人西蒙（Simon)接受採訪說，來自中國的冰凍魚在市場上極具競爭力。價格低但品質差一些。在基蘇木（Kisumu），當地居民都同意這樣一種說法：當地的鮮魚味道要比自亞洲進口的更好。儘管，中國魚的銷量在減少，但仍有顧客。自中國進口的魚滿足了一種市場需求。由於價格差距極大，有錢人吃本地魚，經濟狀況差的吃中國進口的魚。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © RFI

肯尼亞漁民調整傳統作業方式 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這一報道最後指出，對問題的答案是，習慣於用小船網魚的肯尼亞漁民着手在維多利亞湖從事水產養殖，嘗試以提高產量來應對中國進口魚的競爭。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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