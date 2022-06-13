中國今報143本土例 北京疫情又來勢洶洶 清零遇考驗

中國/新冠病毒疫情

中國官方今天通報新增新冠病毒本土病例143例，其中也包含確診與無癥狀感染。昨天中國報新增最多本土病例之地在北京，當地官員坦言，北京這波疫情來勢洶洶。稍早的報道稱，中國疫情出現復燃跡象，上海北京都拉疫情警報。

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據中央社今天引述中國國家衛生健康委員會官網上午公布，12日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例89例。當中，本土病例69例，以北京29例最多，接着是內蒙古27例、上海11例；境外移入則有20例。

當天通報無癥狀感染者131例，其中境外移入57例，本土病例74例。單日新增本土無癥狀感染者以上海26例最多，北京則有22例、內蒙古13例。

北京昨天新增染疫數為51例，是全中國最多，病例都與爆發疫情的朝陽區天堂超市酒吧相關。官方坦言，這起從酒吧開始的聚集性疫情來勢兇猛、防控難度大，現今要一手抓流調溯源，一手抓風險管控。

為此，朝陽區從今天開始將連續展開3天的核酸篩查，該區還畫定了多個封控、管控區。截至目前，該區新增密接2457人，次密接703人。

其他區如豐台區則針對重點行業所涉及的快遞、冷鏈、裝修裝卸等從業人員，按照風險等級開展不同頻率的核酸篩查工作，針對涉及酒吧病例相關街鎮和距離風險區較近的區域，展開連續三天的核酸篩查。

值得注意的是，這起涉及酒吧的疫情延伸出一起KTV感染，染疫地在門頭溝。根據昨天北京官方通報，門頭溝近期報告6例感染者，其中5人關聯同一家KTV，4名顧客、1名KTV工作人員感染。

中央社說，上海共新增37例，當日社會面發現的感染有5例。由於此前美容美髮出現染疫，當地現加強服務業行業的防控要求，發布了關於餐飲、美容美髮、家政等居民生活服務業復商復市疫情防控指引。