中國放貸萬億 掀基建開工熱潮

中國/經濟

為救經濟，中國掀起新一輪重大基礎建設開工熱潮，金額達人民幣數千億元，各地並為此加速發債。分析表示，在消費疲弱及外需回落下，基建成穩增長穩投資的着力點。

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據中央社今天引述上海證券報13日消息，隨着中國政府一系列穩投資政策舉措密集出台，多地正掀起新一輪重大基建開工熱潮。光是雲南、貴州、四川等地集中開工的一批重大項目，總投資規模達人民幣數千億元，項目主要涵蓋民生補短板、基礎設施和城市更新、產業升級等領域。

消息說，如河北石家莊5月23日舉行第2季重點項目集中開工活動，涉及574個重點項目，總投資人民幣834.3億元；6月6日上海臨港新片區（南彙新城）第2季重大項目集中開工，共涉及11個項目，總投資額約人民幣118.7億元；山東青島積體電路產業園在6月9日有10個重點項目集中開工，總投資人民幣201億元。

據上海證券報不完全統計，截至5月底，全國重大項目當年計畫投資超過人民幣12.5兆元；20多個省份當年計畫投資約10兆元，年增10.1%。

報導指出，最近中國政府在多次重要會議都強調全面加強基礎設施建設，5月底中國國務院要求加快論證成熟的水利工程項目、交通基礎設施投資及城市地下綜合管廊的建設，以穩定和擴大民間投資。

該報表示，作為基建重要資金來源，中國政府也加速發行專項債。據不完全統計，截至6月10日全國新增專項債發行達2.1兆元，佔全年新增專項債務限額的58.6%。根據中國政府安排，要加快今年已下達的3.45兆元專項債券發行使用進度，在6月底前基本完成發行，8月底前基本使用完。這意味余約1.3兆元新增專項債將基本在6月完成發行，創近年來單月發債規模新高。

中央社引據中國首席經濟學家論壇理事王軍表示，在消費疲弱、外需回落的背景下，目前穩增長穩投資的着力點無疑是基建，而適度超前展開基建，尤其是推動“十四五”規畫重大工程建設項目儘快開工，並形成實質工作量，至關重要。