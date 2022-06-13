人權觀察：不知巴切萊特決定不尋求連任的背後考量

巴切萊特不求連任？

聯合國人權事務高級專員米歇爾・巴切萊特（Michelle Bachelet）13日在向聯合國作年度報告時證實，她將不會尋求連任高級專員。她的任期將在8月底結束。她並表示，在近期訪華行程後，“我的辦公室對新疆人權情勢的評估已有所更新。該報告發表前將交由該國政府就相關事實提出意見。”

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人權觀察執行長肯尼思・羅斯（Kenneth Roth）對此作下列發言：

“我不知道米歇爾・巴切萊特決定不尋求連任的背後考量，但這不該影響她完成其第一任期職務的責任，包括儘速發表她擱置已久的關於中國政府對新疆維吾爾穆斯林犯下危害人類罪的報告。她說她將在該報告發表前聽取中國政府的意見；重要的是她可別讓這個過程拖過她的任期，交給她的繼任者來處理。

她今天的發言提到關於新疆的‘關切’，卻缺少對如此大規模迫害應有的譴責。她還繼續推銷與北京開展‘對話’，殊不知習近平會很樂意奉陪到底，因為光靠它無法產生能促使他減緩鎮壓的壓力。

再一次，這位高級專員讓大家瞭解到，重要的是聯合國秘書長古特雷斯任命的繼任者願意為促進人權動用高專辦事處的最重要工具：敢於抗議哪怕是最強大的人權侵犯者的意志。”