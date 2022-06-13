台灣海峽是中國內部水域：中國提法引關注

中國/台灣

美媒引述知情人士報道稱，中國軍方官員近幾個月與美國軍官會談時，一再堅稱台灣海峽並非國際水域，這在美國拜登政府內部引發疑慮。有專家分析，中國軍方鷹派喊話成分多，力求軍方表現也為了鞏固內部，這是北京單方面認知，不會被國際社會接受。

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據中央社報道，中方近月堅稱台海非國際水域，引發美國關切。該報道引據彭博（Bloomberg News）稱，消息人士說，有不同層級的中國官員在不同場合向美國政府表達這個說詞，但這番說法挑戰美國對國際法的看法。根據美國和主要盟邦的說法，台灣海峽一大部分屬於國際水域，它們也例行派遣艦艇穿越台海，以行使自由航行權利。

中國長期以來聲稱台灣海峽屬於它的專屬經濟區（EEZ），並主張外國軍艦在台海的活動受制於若干限制。儘管中國經常抗議美國在台灣海峽的軍事動作，但台海法律地位的話題，過去不常出現在中方與美國官員的會談中。

目前仍不清楚，中方最近堅稱的說法，是否代表北京將採取更多措施來對抗進入台灣海峽的艦艇。美國在有主權爭議的南海島礁附近也從事自由航行作業，以挑戰中國的主權聲索。

美國國防部並未立即回復彭博的置評要求。中國外交部也因下班時間而未立即回復置評要求。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11日在新加坡“香格里拉對話”（Shangri-la Dialogue）發表演說時，警告中國勿單方面在台灣議題上試圖改變現狀。美國國防部長強調，“我們政策沒有改變”，但北京卻非如此。中國增加在台灣附近的挑釁軍事行為，破壞穩定，包括近幾個月共機擾台數量創新高，且幾乎每天都有這樣的動作。

中國國防部長魏鳳和緊接着12日於香格里拉對話發表演說時，則重申台灣問題是“中國內政”，且若有人把台灣分裂出去，中國一定會“不惜一戰”。但他並未公然提及台灣海峽的法律地位。

據中央社署名李雅雯今天報道稱，中國軍方近幾個月多次向美方主張，台灣海峽不是國際水域。專家分析，軍方鷹派喊話成分多，力求軍方表現也為了鞏固內部，這是北京單方面認知，不會被國際社會接受。

據中華戰略前瞻協會研究員林穎佑認為，中國在俄烏戰爭上學習到一些事情，他們看到美國、北約國家沒有實質出兵，而是透過其他方式協助烏克蘭抵禦俄羅斯，才使得這場戰爭可持續到現在。中國主張台灣海峽非國際水域，除了清楚地向美方表達不滿外，也是明確告知對方，這一區域都不要美方軍艦過來，不要輕易插手台海局勢。據林穎佑表示，中共20大會在下半年舉行，軍方鷹派角色傳遞美方強硬訊息，對軍方來說是一個表現的機會，也是鞏固自身利益的一種方式。

林穎佑提到，目前中國最為棘手的問題就是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和經濟疲軟，這導致內部社會有些波動；樹立一個對外一致目標，可以達到民族情感投射效果，不滿情緒可以獲得一些轉移和宣洩。

中央社引述國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲指出，中國軍方主張台灣海峽非國際水域是單方面認知，這是違反國際法的說法，不會被國際社會所接受。中國這樣的說法站不住腳，用來表達北京對於美國軍艦穿越台海的不滿成分較大，可以說宣示意義大於實質意義。

據蘇紫雲說，中國外交部長王毅先前出訪太平洋島國可見中國對於海權布局的積極和耐心。有媒體消息指出中國003型航空母艦即將下水，在這個時間點主張台灣海峽非國際水域，或也可視作中國在海權訴求上試圖提出談判籌碼。