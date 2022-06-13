唐山毆人事件引輿論嘩然 調異地警方偵辦

中國/唐山毆人

中國河北唐山毆人事件引起中國輿論嘩然，河北省公安廳昨晚通報，唐山燒烤店尋釁滋事、暴力毆打他人案改由廊坊市公安局廣陽分局偵辦。有中國律師認為，這代表當地存在的黑白勾結現象受到懷疑。微博盛傳遭毆女子可能已經死亡，網上要求官方報告實情，若是假消息就趕緊出面闢謠。

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據中央社報道稱，中國河北唐山市10日發生一起燒烤店圍毆事件，起因是一名男子酒後搭訕女子被拒，率眾對女子及其友人圍毆，事件引發中國極大的關注。而涉及事件的9名嫌疑人已全被抓獲，當中有3人有刑事前科。根據中國媒體時代周報說，北京市才良律師事務所律師王令表示，“異地用警，可能是對當地黑惡勢力及保護傘的存在高度懷疑”。

王令表示，2018年以來的掃黑除惡專項鬥爭中，對一些重大敏感案件以及久拖不決、辦理不力的案件，會採取一些創新的辦案方式，比如提級管轄、異地用警、掛牌督辦等，以利偵破案件。他解釋，“這一類案件採取異地用警的方式，就可以避免一系列保護傘起到的作用，對打傘有很大幫助”。

該報指出，異地管轄的主要原因在於，某一案件如果實施本地偵查、起訴或者審判，存在影響案件處理公正性的決定性因素。而這一決定性因素導致本地偵查、起訴或者審判機關的整體迴避，所以改用異地管轄以保證案件審理的公正性。

據澎湃新聞今天上午稱，根據河北省廊坊市公安局廣陽分局通報，警方已對唐山燒烤店打人案的9名嫌犯執行逮捕。通報宣稱，“2名受傷女子正在醫院接受治療，無生命危險；另2名女子傷勢較輕未住院治療”。中央社稱，不過，現在中國社交平台微博上盛傳，當中被毆打重傷的女子已去世，不少網友要求官方出面說明女子的傷勢與真實情況，若是假消息就趕緊出面闢謠。