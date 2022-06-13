從唐山女到江蘇女：女性安全話題中國今次至少28億次瀏覽關注

中國/唐山圍毆女子案

一段記錄幾名女性在一家餐館遭到殘忍暴力襲擊的視頻在中國社交媒體引發驚恐反應，這是在中國女性問題日益受關注的最新跡象。截至上周六晚間，原始視頻瀏覽量接近6,500萬次，這還不包括其他人的轉貼。關於該事件的一個標籤有近28億次瀏覽量，意味着數以百萬計用戶經常查看此事的最新信息，截至上周五有200萬條評論。

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唐山燒烤店女子遇襲，女性安全話題引發熱議。據華爾街日報署名Liyan Qi今天報道稱，一段記錄幾名女性在一家餐館遭到男子圍毆暴打的視頻引發強烈的憤怒。中國女性紛紛表達擔憂：自己也可能成為受害者。

在微博平台上發布的視頻顯示，一群男子在唐山的一家餐館毆打幾名女性。該段視頻看上去是截自監控攝像頭。唐山是一個擁有約700萬人口的城市，位於河北省，距離北京約180公里。

這一視頻顯示，在上周五凌晨2點40分，餐廳內一名身穿深色連帽衫的男子走到一張有三名女性的桌子前，將手放在其中一名女性的背上。這名身穿白色T恤的女子試圖推開他，並大喊“你有病吧”，隨後該男子打了她一巴掌。視頻顯示，隨後發生了一場混亂爭執，這名女性的朋友試圖幫助她擋開該男子，一群男子衝進了餐廳。視頻顯示，一些人拽着穿白色T恤的女子的頭髮往外拖，而另一些人則開始毆打她的兩名朋友。

同一微博用戶在另一篇帖子中發布的餐廳外錄到的視頻顯示，穿白色T恤的女子被拖到人行道上，那裡擺放的餐桌也坐有食客。穿連帽衫的男子反覆用腳踩女子的頭。視頻顯示，另一名女性試圖推開該男子，結果被推搡倒在該餐廳的台階上，後腦勺着地。

在視頻中可以聽到一名女性反覆喊着：她受傷了！然後就聽見一個男子喊“打死她”。這段視頻顯示，倒在台階上的女子離開了視頻拍攝視線。那名身穿白色T恤的女子本來躺在人行道上一動不動，此時顫顫巍巍地站了起來。

據該報道，總部在廣東省的《南方周末》發表了一名自稱是現場目擊者的女子的講述，她在看到穿白色T恤女子渾身是血後報了警。這名女性目擊者最初在社交媒體上發布消息描述了這起暴力打人事件。

涉事餐館名為老漢城燒烤，據當地媒體報道，這家燒烤店上周六已關門停業。記者致電該店，但無人接聽。這家燒烤店店主在接受一家網絡媒體採訪時稱，她當時曾試圖拉架，並讓其他人報警。

華爾街日報說，餐館內部和門口的監控錄像記錄了此次事件，監控視頻總共不到五分鐘。微博的信息顯示，該視頻是由一個IP地址在河北的用戶於上周五凌晨3:30發布的。微博近期開始公開顯示內容發布者的位置信息。關於這段監控錄像是如何取得的，該微博賬戶的用戶未回復置評請求。截至上周六晚間，原始視頻瀏覽量接近6,500萬次，這還不包括其他人的轉貼。關於該事件的一個標籤有近28億次瀏覽量，意味着數以百萬計用戶經常查看此事的最新信息，截至上周五有200萬條評論。

上周六，唐山警方表示，已抓獲九名犯罪嫌疑人，兩名受傷女子正在醫院接受治療，傷情穩定，無生命危險。河北省廊坊市警方上周六晚間的一份聲明稱，根據河北省公安廳指定管轄，該案由廊坊市公安局廣陽分局偵查辦理。這樣的舉措可能意味着公安機關將一起案件作為特別敏感或重要的案件進行處理。

今年早些時候，中國東部省份江蘇省一名女子脖子上拴鐵鏈、被鎖在破屋裡的視頻在社交媒體上引發了極大關注。有人猜測這名有八個孩子的婦女是被拐賣來的，即所謂的買來的媳婦，當地政府最初反駁了這種說法。有關部門後來證實該女子是被拐賣結婚的，並逮捕了她的丈夫。

華爾街日報稱，社交媒體上的許多評論者將唐山燒烤店打人事件與被鎖婦女案聯繫起來。隨着社交媒體上的憤怒情緒像滾雪球一樣愈演愈烈，被鎖婦女案件轉由更高級別機關處理。在微博上擁有310萬粉絲的中國東北律師遲夙生在評論唐山燒烤店事件時寫道：“沒有監控錄像和互聯網此案會是什麼樣？”

該報道引述人權觀察(Human Rights Watch)中國部高級研究員王亞秋說，唐山燒烤店事件中女性的遭遇和公眾對此事的強烈反應提醒人們，中國女性常常成為家庭和公共場所暴力行為的受害者。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%94%90%E5%B1%B1%E7%83%A7%E7%83%A4%E5%BA%97%E5%A5%B3%E5%AD%90%E9%81%87%E8%A2%AD-%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%AF%9D%E9%A2%98%E5%BC%95%E5%8F%91%E7%83%AD%E8%AE%AE-11655099407