神秘失蹤的“明天系”創始人肖建華突要在滬過堂

中國/肖建華

華日稱引述消息人士，曾因神秘失蹤震驚中國商界的肖建華最快將於本月在上海面臨刑事指控的審判。自2017年他被從香港帶回大陸後，大部分時間裡被隔離關押。該報說，如果進行庭審，將可能為中國領導人習近平長期以來控制中國商業大亨的行動中最轟動、最令人錯愕的事件之一畫上句號。

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據華爾街日報署名Keith Zhai報道說，神秘失蹤的“明天系”創始人肖建華將在上海面臨刑事審判。

該報稍早報道，肖建華是一名有政治背景的金融家，一度坐擁從保險到甜菜種植等多個領域的巨額資產。他2017年初從自己香港的豪宅中失蹤，後來再次出現時已被中國大陸有關部門控制，期間官方一直未公布他的消息。

目前無法確定檢方計畫對肖建華提出哪些具體指控。

據上述消息人士說，中國金融之都上海的檢方正計畫指控肖建華非法吸收公共存款，失蹤時他的身價估計為50億美元。此前，這項指控主要是針對那些被指控利用各種名義或者在沒有適當牌照情況下向普通人出售房地產或籌集投資資金的個人。

非法吸收公共存款罪可被判處五年或以上監禁，具體取決於罪行嚴重程度。在中國，被正式指控犯有刑事罪的被告人幾乎都會被認定有罪。

據該報道，肖建華的哥哥肖新華以電子郵件形式回復了《華爾街日報》(The Wall Street Journal)的詢問，他在回復中說，“經過長達五年安靜的等待，全家人在我弟弟的嚴厲要求下，依舊相信中國政府和中國法律。我們希望給家人一個可以接受的結果。”肖新華拒絕回答關於肖建華案件細節的問題。他稱，“ 這個案子非常複雜，很有戲劇性。”

肖建華是加拿大公民，出生在中國。據知情人士透露，2017年1月肖建華在香港被人帶走，被押解回中國內地，並被移交給中國有關部門，此後大部分時間裡他被隔離關押，先是關在江蘇，近期則關在上海。加拿大政府當時表示，正在收集信息並將提供協助。此後，加拿大政府表示繼續向中國有關部門提起此案，但沒有提供細節，理由是需要保護肖建華的隱私。

在失蹤之前，肖建華被認為與北京的政治精英有商業往來。他還與中國最大的軍火貿易集團之一進行過幾次交易。香港警方在一份電郵聲明中說，其對肖建華失蹤的調查正在進行，沒有更多信息披露。在中國，法院很少會認定被告無罪，有許多被控犯下不法行為的中國商界精英在受審前被拘留了數月，甚至數年。

華爾街日報說，如果進行庭審，將可能為中國領導人習近平長期以來控制中國商業大亨的行動中最轟動、最令人錯愕的事件之一畫上句號。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E7%A5%9E%E7%A7%98%E5%A4%B1%E8%B8%AA%E7%9A%84%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BF%E4%B8%87%E5%AF%8C%E8%B1%AA%E8%82%96%E5%BB%BA%E5%8D%8E%E5%B0%86%E5%9C%A8%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E9%9D%A2%E4%B8%B4%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%AE%A1%E5%88%A4-11654818007