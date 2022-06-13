美國國會正推進立法審查對中國等“對手國”投資 保護美國技術並重建關鍵供應鏈

美國國會

華爾街日報報道：美國國會正在推進立法，可能會改寫美國公司在海外投資的規則，提議對中國等被視為“對手國”的投資進行審查，以保護美國技術並重建關鍵供應鏈。

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美國國會表示，該措施是增強美國對華競爭力的更廣泛立法的一部分，將要求美國公司和投資者披露某些新的對外投資，並授權行政部門成立一個新的跨部門小組，以國家安全為由審查和審查投資。助手和《華爾街日報》周一審查的該法案的修訂草案。

這一議案的支持者對華爾街日報說，參議院和眾議院的兩黨支持者最近幾天就修訂後的文本達成一致，將投資篩選範圍縮小到某些被視為關鍵的特定部門和技術。儘管眾議院多數黨領袖斯泰尼-霍耶（Steny Hoyer）上周二表示，他希望在7月4日休會前進行投票，但更廣泛的立法方案就投資篩選範圍的問題上已經陷入了幾個月的辯論。

儘管美國幾十年來一直在監管外國對美國實體的投資，並限制美國公司為國家安全向海外出口敏感技術，但新法案擴大了聯邦政府對美國人海外投資活動的權限。

代表在中國開展業務的美國公司的美中貿易全國委員會是反對該措施的商業團體之一，該委員會批評這一概念是“美國 250 年歷史上前所未有的”，並警告說，此類篩查可能會產生不確定性並損害美國的競爭力.

該措施首先由參議員鮑勃·凱西（賓夕法尼亞州民主黨） Sens. Bob Casey (D., Pa.) 和約翰·科寧 John Cornyn (R., Texas) 提出，並獲得了更廣泛的兩黨支持，他們認為篩查是有針對性的，對經濟和國家來說是必要的。安全。

“在國會努力為納稅人資金提供護欄並保護我們的供應鏈免受包括中華人民共和國在內的關注國家的影響時，建立對外投資審查機制是一項關鍵工具，”凱西和科寧先生以及五位眾議院議員在一次周一發表聲明。

根據新文本，修訂後的篩選措施將使聯邦政府能夠限制任何“關注國家”的某些未來交易，這些國家被定義為包括中國在內的“外國對手”國家。文本稱，這些規定將適用於新建工廠等綠地投資，適用於涉及知識或知識產權轉讓的合資企業等交易，以及風險投資和私募股權交易等資本貢獻。

該法案將要求美國實體及其附屬機構在涉及拜登政府先前指定的對供應鏈至關重要的行業時，將其在中國的活動通知聯邦政府。還包括投資涉及國家科學技術委員會和國家情報局局長確定的“關鍵和新興”技術的投資，這些技術對於維持美國作為世界領先超級大國的地位至關重要。

這些領域和技術包括半導體、大容量電池、製藥、稀土元素、生物技術、人工智能、量子計算、高超音速、金融技術以及機器人和水下無人機等自主系統。

根據文本，公司可以獲得各種交易的豁免，包括那些被視為“普通商業交易”的交易，例如軟件許可協議。