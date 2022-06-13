香港確診恐升至四位數 專家稱無須收緊防疫措施

香港/防疫

香港確診個案再次反彈，衛生部門稱，有關數據會上升至四位數字以上。不過，專家稱，即使香港本地個案升到上千例，也不算踏入第六波疫情。

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香港13日公布確診個案超過700例。雖然疫情持續反彈，但香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，在社交距離措施放寬的情況下，再加上個案、污水等個案指標也有上升趨勢，所以，有關的數據是在預期之內的。他更估計個案會上升至四位數字以上。不過，由於入院及重症個案未見明顯上升，當局會繼續觀察疫情走勢。

對香港確診個案增加，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，只要香港本地主要主流病毒株仍然是奧密克戎分支，未出現新變種病毒，就不算進入第六波疫情，目前僅屬於第五波疫情的餘波。

何栢良說，估計兩星期後即臨近“七一”，相信很大可能每日確診數升到四位數字，而接種疫苗的人數也會上升，推算到本月底完成三針接種率可以接近七成，相信完全有能力應付第五波疫情爆發的餘波，不需要收緊防疫措施。

香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授肖傑恆說，現時香港BA.2.12.1變種病毒個案有近一百例，但佔整體確診個案不算多，只要對公共醫療系統不構成很大影響，暫時不需要收緊防疫政策。

香港新冠病毒確診個案數字，五月份徘徊在二百至三百多例，上周末兩天回升到超過八百例。香港大學公共衛生學院最新數據顯示，截至六月五日，香港病毒即時有效繁殖率升至2.03，即每例個案可傳染給大約兩個人。