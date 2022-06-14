中國糧食有憂：或因收成無定

中國/糧食

中國的秋收可能比預期的要少，而中國的可耕地不足，是世界上最大的農產品進口國。這種情況使中國容易受到地緣政治緊張局勢的影響。據專門研究中國農業的Sitonia諮詢公司的分析師Darin Friedrichs警告說，如果秋季收成不好，而且如果中國在國外市場上尋找彌補不足，將不可避免地對世界價格產生 "重大影響"。專家說，市場最不需要的是中國成為一個更積極的買家。

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法新社今天自北京報道稱，中國不確定的收穫令市場擔憂。因為中國的秋收可能比預期的要少，更多的進口破壞了近幾周來已經在掙紮的全球市場。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，世界糧食價格已達到創紀錄的水平，烏克蘭是小麥、玉米和葵花籽油的主要生產國。

中國的大米、小麥和玉米供應量占其需求的95%以上。

但是，專門研究中國農業的Sitonia諮詢公司的分析師Darin Friedrichs警告說，如果秋季收成不好，如果北京在國外市場上彌補不足，將不可避免地對世界價格產生 "重大影響"。

中國持續的清零抗疫措施擾亂了貿易和物流，在未來幾個月會威脅到大豆和玉米等關鍵作物。食品專家擔心，從中國的額外進口，無論多麼小，都會在通貨膨脹中進一步推高世界價格。研究機構Trivium的分析師Even Pay說：市場最不需要的是中國成為一個更積極的買家。

根據聯合國糧食及農業組織（FAO）的數據，上個月，世界小麥價格又上漲了5.6%。在一年中，穀物價格上漲了56.2%，而俄羅斯和烏克蘭佔世界貿易量30%。

中國是一個實施嚴厲的清零防疫限制措施的主要經濟體，包括或多或少的地域性禁閉，以保護許多未接種疫苗的老年公民。在中國國家主席習近平的大力倡導下，這種清零衛生戰略使省際和地方貿易複雜化，損害了商業。

據分析師Even Pay說，"中國農村的村莊非常不願意讓外人進入，但這阻礙了 "最後一英里的物流"。 但Pay說，而這時，生產成本已經因化肥價格飆升和能源價格飆升而增加。而據弗里德里希斯說：因此，中國的小麥價格約為每噸3000元（426歐元），比去年高出25%。

法新社說，上個月，中國總理李克強警告說，豐收需要 "不受限制地 "向中國的小麥生產省份提供勞動力和機械。到目前為止，這一指令似乎得到了重視：據官方媒體報道，中國已經完成了當前小麥作物的80%以上。

據專家Pay女士警告說，儘管全球小麥供應出現了這一令人欣慰的信號，但 "與清零防疫有關的干擾並沒有消失"，這給中國其他農產品進口（穀物、大豆等）的未來帶來了不確定性因素。

中國的可耕地不足，是世界上最大的農產品進口國。這種情況使其容易受到地緣政治緊張局勢的影響。在俄羅斯入侵烏克蘭之後，習近平呼籲他的同胞們 "為確保糧食（供應）安全作出不懈努力"。

據法新社說，中國有一段饑荒的歷史，特別是在20世紀50年代末和60年代初，當時共產黨政權的土地集體化措施在農村造成數千萬人死亡。