中國防長稱中方核武器發展是適當的

中國/核武器

中國國防部長魏鳳和稱中國正在發展核武器，並指出，考慮到國際安全狀況，中方核武器的發展是適當的。華爾街日報稱，這是一位中國高層軍事官員對核武問題罕見地公開發表言論。按美國的說法，中國正在擴張核武庫，認為應該就此舉行軍控談判。

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據華爾街日報署名Keith Zhai / Alastair Gale今天報道稱，中國國防部長魏鳳和周日指出，中國核武器的發展是適度的、適當的。

魏鳳和周日在新加坡的一個會議上發表了上述言論，這與中國之前聲明的官方立場一致。但美方正尋求增強在亞洲的影響力，魏鳳和選擇在此時作出這番表態，是對美國政府的直接回擊。

魏鳳和還談到了中國的核武力量，稱中國奉行自衛防禦的核政策，重申了中國不首先使用核武器的承諾。據魏鳳和指出，中國核武器的發展是適度的、適當的。他表示，發展核武器的根本目的是保衛國家和平，使中國免遭戰爭劫難，特別是免遭核戰爭的劫難。

魏鳳和在正式演講後回答有關核武器的問題時沒有對中國核武的擴張規模予以詳述，但這是一位中國高層軍事官員對核武問題罕見地公開發表言論，按美國的說法，中國正在擴張核武庫，認為應該就此舉行軍控談判。

曾擔任中國人民解放軍火箭軍司令員的魏鳳和說，國慶70周年閱兵展示的新型武器裝備，中國軍隊都已列裝。此次閱兵式上展示的武器包括東風-41洲際彈道導彈，該導彈可攜帶多個核彈頭，射程可以打到美國本土。

據該報道，美國國防部預測，到2030年，中國可能擁有約1,000枚核彈頭；而現在只有幾百枚。美國和俄羅斯目前各擁有約4,000枚核彈頭。