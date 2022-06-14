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北京疫情升溫：全面查娛樂場所確保20大良好氛圍

北京一遠眺 © 維基百科 照片

作者： 小山 2 分鐘

北京朝陽區三里屯的天堂超市酒吧爆發疫情，迄今超過200例病例，北京市政府對全市酒吧等娛樂場所進行全面檢查，確保進入娛樂場的人必須掃碼，相關部門又對天堂超市酒吧立案調查。