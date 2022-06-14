中國/北京/疫情 北京疫情升溫：全面查娛樂場所確保20大良好氛圍 發表時間： 14/06/2022 - 12:02 北京一遠眺 © 維基百科 照片 作者： 小山 2 分鐘 北京朝陽區三里屯的天堂超市酒吧爆發疫情，迄今超過200例病例，北京市政府對全市酒吧等娛樂場所進行全面檢查，確保進入娛樂場的人必須掃碼，相關部門又對天堂超市酒吧立案調查。 廣告 繼續瀏覽後續 據中央社今天引述北京日報官方微博消息，為以最快速度阻斷病毒傳播，北京迅速對全市酒吧、夜店、KTV、網吧等娛樂場所進行全覆蓋大檢查，關閉所有在地下空間及不合格娛樂場所，並要求各區強化督導檢查，所有公共場所都要嚴格落實逐人測溫、掃碼驗碼，並檢查72小時內核酸陰性證明等。該報說，因天堂超市酒吧引發聚集性疫情，市文旅、衛健、商務、市場監管、公安、文化執法等部門已組成聯合調查組，依法對該酒吧立案調查，從快從嚴從重查處。中央社說，中國國務院副總理孫春蘭昨天前往天堂超市酒吧等地視察，強調要堅持“動態清零”總方針，為中共20大召開營造良好氛圍。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 中國 新冠病毒