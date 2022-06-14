唐山：打人案後公安局前民眾排長隊申訴 有老翁控黨支書率眾毆兒致死

中國/唐山毆人

唐山打人事件發生後，當地黑惡勢力為非作歹的劣蹟被大量曝光，引起中國輿論關注。而宣示展開全市治安整治的唐山市公安局，今早便聚集上百名民眾手持各種受害的資料，排隊陳情要求徹查。

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據中央社今天報道稱，唐山打人事件引起輿論關注，官方宣示整治治安後，超過百名民眾14日上午手持各種受害的資料聚集在唐山市公安局，排隊陳情要求徹查。

河北省唐山市一家燒烤店10日凌晨，發生男客人搭訕女客人遭拒後惱羞成怒，動手毒打女客人，造成2名女性傷重送醫。事後，動手及同夥的9名男子先後在唐山甚至江蘇被捕，引起中國輿論嘩然，連續多天成為中國網絡最熱門的新聞事件。

在官方暫未出手降溫下，唐山當地黑惡勢力為非作歹、但當地警方怠惰不理的往事被一一揪出，引起民間非議。同時，打人案改由外地的廊坊市公安局偵辦，並由河北省公安廳介入，更引起外界對唐山市“黑白勾結”，黑惡勢力以白道作為“保護傘”的印象。

在中國網絡上，這幾天密集出現多件唐山民眾遭黑惡勢力欺壓，事後警方處理時卻消極怠惰的舊案，引起關注。其中，1名76歲的老翁舉報當地一名大隊（相當於村、社區級）的中共黨支部書記，2021年8月帶着20多名歹徒將他的兒子毆打致死，但當地警方至今未積極偵辦，相關人等依然逍遙法外，引起眾多迴響。

鑒於壓力，臉上無光的唐山市官方日前宣布，展開“夏季社會治安整治‘雷霆風暴’專項行動”，並公布舉報途徑。為此，眾多唐山民眾今天上午便帶着所有受害相關資料，前往唐山市公安局門口接待室前排隊。直到接近中午，排隊人潮已超過100人。

據中央社說，除了民眾紛紛透過網絡或現場陳情外，唐山市當地官場的複雜生態，被認為是打人風暴能被迅速擴大的主因，甚至被指涉入權鬥，近來也成為中國民間討論的話題。外界懷疑，中國各店家架設的的監視器，管理權並不在店家手裡，而是當地的管區派出所。但為何這些監視畫面能迅速流出，且公布在網絡上？是否在唐山市公安體系內有人刻意讓事件曝光放大，在中國民間也受到懷疑及議論。

該報道原文鏈接：cna.com.tw/news/acn/202206140322.aspx