在中國遭拘的彭博社員工報獲準保釋 但或仍失聯

中國/美國/彭博社員工保釋

彭博社在北京的一名中國僱員涉嫌 "威脅國家安全"，在中國被關押了一年半，她的僱主星期二今天說，她已經被保釋了。 彭博社今天說已經了解到該員工被保釋的消息，但表示無法與她聯繫。此前中國駐美國使館曾透露，彭博社該僱員今年一月就保釋了。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，彭博社在北京的一名中國僱員涉嫌 "威脅國家安全"，在中國被關押了一年半，她的僱主星期二說，她已經被保釋了。該工作人員被拘留的理由是 "涉嫌參與危害國家安全的活動"，這項指控通常會導致多年監禁。

彭博社周二表示，它已經了解到該員工被保釋的消息，但表示無法與她聯繫。

在一份聲明中，彭博社的編輯約翰-米克爾斯韋特（John Micklethwait）說他對這一消息感到 "鬆了一口氣"。

在上個月的一份公告中，中國駐華盛頓大使館提到彭博社工作人員音譯為海茲-範 Haze Fan在1月份被保釋，並"等侯審判"。

該工作人員於2017年加入彭博社北京分社，此前她在中國為多家國際媒體工作。

根據中國大使館的說法，對海茲-範 Haze Fan的訴訟與她作為外國媒體僱員的身份 "毫無關係"。

根據中國當地法律，外國媒體不允許僱用中國公民為記者，但可以招聘他們為 "編輯助理"。

法新社說，在中國和澳大利亞關係緊張的背景下，Haze Fan的被捕是在一名在北京的中國籍澳大利亞記者Cheng Lei被捕幾個月後發生的。在被拘留18個月後，這位在國外播放北京觀點的CGTN頻道的前主持人Cheng Lei於3月出庭，被指控 "向國外泄露國家機密"。

而這名記者被拘留標誌着中國和澳大利亞之間關係惡化的一個新階段，中國政府認為澳大利亞是美國在亞太地區的一個棋子。