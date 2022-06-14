法新社說拜登與習近平的顧問們對談 美國話語降調

中國/美國

中國和美國的最高安全和外交方面顧問在經過幾天的激烈語戰，尤其是在台灣問題上的針鋒相對之後，於周一進行了長時間的會晤。據北京和華盛頓方面稱，交流是 "坦誠的"。法新社說，然而與上周相比，香格里拉會議的基調下降了一個檔次，當時中國國防部長警告說中國會毫不猶豫地在台灣問題上不惜一戰，而美國國防部長則批評北京的 "挑釁性和破壞性 "軍事活動。

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據法新社今天報道稱，拜登與習近平顧問進行了坦誠對話。然而，美國總統拜登的最高外交顧問傑克-沙利文和與中國國家主席擔任同一職務的楊潔篪並沒有宣布在他們的主要分歧點上做出任何妥協，特別是台灣議題，中國認為台灣是其領土不可分割的一部分，並打算有一天通過武力奪回。

中國官方的中國新華社援引楊潔篪的話說，"台灣問題觸及中美關係的政治基礎，如果處理不當，將產生不利影響，"他敦促美國在這個問題上避免 "誤判 "和 "幻想"。

根據白宮的一份聲明，拜登的顧問“重申了美國對一個中國的長期立場，以及美國對北京在台灣海峽的脅迫性和侵略性行動的立場和關切。”

近幾個月來，台灣的緊張局勢不斷加劇，特別是中國軍用飛機越來越多地侵入台灣的防空識別區（Adiz）。美國總統最近似乎挑戰了這種微妙的外交平衡，保證如果北京入侵，美國將在軍事上保衛台灣。

該報道稱，沙利文重申了 "戰略模糊 "政策，即美國在外交上承認中國，但同時在軍事上支持台灣。據一位美國高級行政官員稱，沙利文和楊潔篪於5月18日在盧森堡通過電話進行了會談，會談持續了四個半小時。

近年來，北京和華盛頓之間的關係已經惡化，兩個大國在一些問題上發生衝突，如國際貿易、人權以及最近的烏克蘭戰爭。在一份聲明中，白宮將這次交流描述為 "坦誠 "和 "富有成效"，期間沙利文 "強調了保持開放的溝通渠道的重要性"。

中國官方的中國新華社也將這次會晤描述為 "坦誠、徹底和建設性的"。楊潔篪同意保持對話，但明確表示，中國政府不會改變其紅線。楊潔篪說："一段時間以來，（......）美方一直堅持以全面的方式進一步遏制和壓制中國。" 但北京拒絕 "以競爭定義雙邊關係"。

根據新華社的報道，楊潔篪"還闡述了中國對有關新疆、香港、西藏、南海以及人權和宗教問題的鄭重立場"。

法新社說，在這些問題上，作為國際譴責對象的中國重申，它不會容忍對中國內部事務的任何干涉。

美國及其西方盟友經常就中國在南海的海軍主張向北京發出警告，中國在南海與菲律賓、文萊、馬來西亞、台灣和越南存在主權爭議。中美關係在前任美國總統特朗普時期進入嚴重動蕩，特朗普指控北京濫用貿易行為，並發起了一場經濟戰爭。但拜登說，他正在考慮取消一些關稅，試圖化解美國失控的通貨膨脹。