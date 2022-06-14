海內外聯署呼籲中國當局釋放被非法羈押6個月的人權律師唐吉田

唐吉田

中國人權律師唐吉田被非法羈押逾6個月，一份由海內外人士共同發起的“立即釋放唐吉田律師”的呼籲書，近日在網上獲得許多聯署響應。

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6月9日，由周鋒鎖、傅希秋、方政等35人共同發起聯署，要求中國國保釋放被非法關押的中國人權律師唐吉田。唐吉田原訂去年12月10日出席歐盟駐北京代表團舉辦的國際人權日活動，但被當局誣指危害國安，迄今已被非法羈押逾6個月。他已經因憂心其在日本病危的女兒，積鬱成疾，今年6月3日突然摔倒，頭部着地出現昏迷咳血、腦震蕩等癥狀。

呼籲書稱，中國人權律師唐吉田自2021年12月10日至今已經被北京國保和吉林國保以維穩名義關押了六個多月，而他身患重病的獨生女兒在日本昏迷不醒已一年有餘。

最近，唐吉田律師連續與延吉市公安局國保大隊長和延邊州公安局國保支隊溝通，要求解除對他毫無人道、嚴重違法的非法羈押，但他們拒不解除非法的維穩措施。

唐吉田目前健康狀況也很糟糕，因早些年中共警察對其施暴留下大腿根部及胳膊肘受傷部位舊傷反複發作，腰椎結核也隨時面臨複發的危險，需要按時複查。

6月3日晚，唐吉田突然在廁所里摔倒，頭部着地，因此出現了腦震蕩的癥狀。中國政府不該對這一切熟視無睹，再製造一出人間悲劇。中國人權律師唐吉田受到迫害，他和家人急需幫助。

呼籲信向外界及各國政府呼籲：中國政府立即解除對唐吉田律師的維穩措施，釋放唐吉田；依法撤銷對他吊銷律師證的不當處罰，允許他正常工作；請中國政府從人性、人倫等角度出發，允許其去日本探望、陪護、照料其罹患重病的女兒；請世界衛生組織結核病和愛滋病防治親善大使及聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使、中國大陸國家主席第一夫人彭麗媛女士，為唐吉田律師在日本求學罹患肺結核的女兒履行保護其國民的基本責任與義務，以展現她親善大使與教育特使的正面形象。

唐吉田1968年9月1日出生，吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市人，北京市常住居民。

唐吉田原是體制內檢察官，但為了中國社會的法治、民主與人權保護，毅然地選擇去當人權律師，捍衛法律的尊嚴。

他因代理人權案件，為弱勢群體提供法律援助和幫助維權，受到當局打擊和政治迫害。為了推動律協直選，他的律師證被當局非法吊銷，但他依然堅持在捍衛人權工作的一線。

唐吉田律師曾獲得2018年度法蘭西共和國“自由平等博愛”人權獎。