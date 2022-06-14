習近平批部分大學造假數據就業糊弄

中國/就業/大學生

“穩就業”是中國今年經濟政策的重點之一。中國國家主席習近平日前視察四川時關心就業，並批評一些學校為求高就業率，弄虛作假。

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據中央社署名沈朋達今天報道稱，中國今年有破紀錄的1076萬應屆大學畢業生，但在新冠病毒防疫封控，和俄烏戰爭因素影響下，經濟下行壓力大。4月的全國城鎮失業率達6.1%，顯示中國面臨巨大的就業壓力。中國國家主席習近平8日赴四川視察時，也到當地的宜賓學院關心就業問題。

習近平批評部分大學造假數據。據官媒新華社日前發布特稿“習近平總書記考察四川紀實”提到，習近平在視察該校時表示，就業數據要紮實反映真實情況，“有些學校為了追求高就業率，弄虛作假，搞‘拉郎配’，簽了再說”，習近平強調“不能糊弄上級部門，更不能糊弄學生”。

他又寄語畢業生，表示一夜暴富、一夜成名不現實，大學生就業要懷着平實的心，綜合考慮自身條件和社會需求，防止“高不成、低不就”。

據中央社，中共中央政治局4月29日會議指示要穩定和擴大就業。中國國務院之後也印發通知，為創業的大學畢業生祭出補貼，並針對提供畢業生就業的中小微企業，實施補貼、減稅降費等優惠。上海的國企今年將有超過半數的職位，針對當地的大學畢業生招聘。