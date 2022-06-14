誰是俄化石能源最大買家？

能源出口

芬蘭能源與清潔空氣研究中心（CREA）6月13日發布統計報告指，俄烏開戰100天，普京通過能源出口，大賺930億歐元，中國是最大買家。另據搜狐14日一篇報道稱：芬蘭能源與清潔空氣研究中心公布調查報告顯示，儘管俄烏衝突爆發以來，歐盟對俄羅斯施加多項經濟制裁，但歐盟仍是俄羅斯天然氣和石油的最大購買者。

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據德國之聲報導，統計報告顯示，截至6月3日，俄國通過出售原油賺入460億歐元；其次是天然氣，240億歐元；其它收入分別來自石油、原煤等，總進帳為930億歐元。

從區域來看，歐盟仍是俄羅斯天然氣和石油主要買家，向俄國買了價值570億歐元的能源，佔俄國出口比重61%。

但若以國家來計算，中國則是最大單一客戶，購買的能源高達126億歐元，德國以121億歐元居次，意大利以78億元排名第三。

報告指出，俄羅斯侵略烏克蘭後，波蘭、芬蘭及波羅的海國家都大幅減少俄能源進口，但中國、印度，甚至歐盟成員法國卻增加了購買量。

而據搜狐報道：據芬蘭能源與清潔空氣研究中心統計，今年2月24日至6月3日，俄羅斯通過出口化石燃料獲得930億歐元收入，其中460億歐元來自原油出口，240億歐元來自通過管道輸送天然氣，其餘來自出售石油製品和煤炭等。

而俄羅斯出口化石燃料總收入的61%，約合570億歐元，來自歐盟購買俄羅斯天然氣和石油。侵烏戰爭已經百日。在100天的戰爭中，俄羅斯通過化石燃料出口賺取了930億歐元。