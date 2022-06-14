香港珍寶海鮮舫轉移東南亞

珍寶海鮮舫停業

據《費加羅報》報道位於香港仔的珍寶海鮮舫在2020年3月停業，船隻6月14日轉移離港，計畫前往東南亞進行維修。疫情曾使這家餐館負債纍纍。船被拖向哪裡沒有具體說明。

廣告 繼續瀏覽後續

綜合香港《星島日報》《明報》報道，據了解，早前疑因入水傾側的海鮮舫廚房船將不會被拖走。珍寶海鮮舫於1976年10月開業，當時造船耗資超過3000萬港幣，一路以來，已成為香港重要的旅遊景點。 珍寶海鮮舫長76米、寬22米、高28米，樓高3層，面積達4181平方米，可容納超過2300人，有“世界上最大的海上食府”之稱。

《費加羅報》報道：這家餐廳設計得像一座中國皇宮，吸引了從伊麗莎白二世女王和好萊塢最古怪的名人湯姆·克魯斯等的名流。 這家曾經奢華的餐廳的經營者在新冠病毒大流行列為其在經歷了近十年的財務困難後於 2020 年 3 月永久關閉的原因。 擁有這家餐廳的香港投資公司新濠國際發展表示，它已經找到了一家新的海外運營商。 但外界不知道它的去向。

14日早有不少香港市民趕在珍寶海鮮舫離港前，以不同方式記錄它“最後一面”。14日早7點，十多艘拖船停泊在珍寶海鮮舫外，上午9點15分開始移走“歡迎光臨”大招牌。經過一個早上的準備，上午11點許，珍寶海鮮舫由領航船開始拖走。

居於香港仔附近的孔小姐特意帶婆婆舊地重遊。她十多年來都堅持逢周六跟婆婆到珍寶飲茶。她深思片刻，以“珍寶”二字概括海鮮舫對她的意義，並緊握着婆婆的手解釋，形容珍寶海鮮舫有如珍貴的寶藏，日後將少了一個跟婆婆聚首地方，“少咗一個連結”（少了一個連結）。

有繪畫愛好者早在6時半已到場，以水彩畫描繪他們眼中珍寶海鮮舫的最後模樣，慨嘆珍寶海鮮舫離開屬“時代巨輪之下的結果。

37歲的鄭先生今早偕同三名友人到場寫生，憶起兒時與家人到舫上飲茶情景。他形容當時海鮮舫內裝潢好氣派，跟現在掉漆的外貌形成對比。他邊說邊以鋼筆勾勒珍寶海鮮舫的外觀，並打算用水彩上色，欲以模糊朦朧的感覺呈現“離開和消失”。