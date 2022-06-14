高敬文：中美戰也難和也難

中國/美國/外交

如何與國際舞台日益舉足輕重的中國相處越來越成為西方輿論關注焦點,這也是為社么法國著名漢學家高敬文教授十多年前出版的《中國外交政策》一書近日第二度再版,再版的新書比最早的版本增加了一倍多的內容,法廣有幸邀請到高教授 請他就中美關係，香港以及台灣議題回答法廣的問題。

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法廣 : 高教授，您好，非常感謝您接受法廣的邀請！

高敬文：您好！

法廣 : 首先我們來看一下中美關係 美國總統拜登在日本聲稱倘若北京攻打台灣 美國將軍事干預，法國國內有評論如前總理拉法蘭認為拜登的說法不利於地區和平， 您怎麼看？

高敬文：我認為拉法蘭的看法是極少數法國人的看法，大部分的法國人都關注台灣以及兩岸關係今天的狀況，烏克蘭戰爭使大家都關注中國大陸是否也會攻打台灣，用武力來解決所謂的台灣問題，所以大家都關注台灣問題 拜登給了台灣一個明確的保證，一旦台灣受到攻擊 美國會捍衛台灣。

法廣： 您覺得拜登的聲明有什麼具體的作用？

高敬文：第一個具體的後果使台灣人可以比較放心一點，大家都知道最近解放軍的戰機不斷進入台灣的防空識別區，所以很多人都擔心未來會怎麼樣？而且中國與台灣國防實力差距越來越大，如果美國不保衛台灣 台灣一定完蛋，台灣不可能自己保護自己雖然台灣國防也在加強，但是實力有限因為台灣是一個很小的地方，雖然台灣海峽是一個保護 軍隊大陸並不是那麼簡單，而且烏克蘭戰爭給大家帶來許多教訓，解放軍攻打台灣會面對許多問題，俄羅斯軍隊在烏克蘭所遇到的問題是許多人沒有預想到的，對台灣也拉響了警鐘 警告台灣政府與社會，台灣必須改善加強自己的軍事裝備。

法廣 ： 再回到美中關係 ，拜登在日本時啟動新的印太經濟合作框架，這是取代原先的TPP，美國退出TPP之後又重起爐竈，推出一個新的經貿合作框架，目標十分明確要對抗中國，您對此有何評論？

高敬文：新的印太經濟框架的目標十分明顯就是要平衡中國的影響，加強美國在印太地區的經濟貿易影響，二十年來中國成為印太地區大部分國家的首位經貿合作國，而美國遠遠落後面對巨大挑戰，美國需要改善自己的地位，加強自己的經濟影響，奧巴馬推出TPP旨在加強美國的地區合作，尤其時加強與日本，韓國，等盟國之間的合作，今天拜登總統認為日本領導的CPTPP並不適合美國的利益，所以他提出印太經濟框架，很難預測是否會成功但其目標時十分明確的，就是加強亞太尤其是與亞洲東盟與東亞日本韓國之間的合作，而且合作框架的標準很高 不僅涉及海關稅務，勞工標準以及環保等標準都很高，加入的門檻很高。我們拭目以待是否會吸引大多數亞太地區國家的加入。

法廣 ： 再來關注南中國海：菲律賓新總統上任對地區主權衝突有何影響？

高敬文：新總統與前總統的中國政策很相同 ，我不認為會有很大的變化，前總統任期末年開始與美國展開戰略合作，變成美國的盟友 新總統會繼續下去，另一方面，菲律賓對中國依賴嚴重 因此必須維持與北京的關係，所以不會過多的挑戰中國，不過菲律賓無論誰執政都會保護自己的主權與權益。

法廣 ： 澳大利亞也是新政府上台 觀察家都認為中澳關係不會有大的改觀，您呢？

高敬文：我想工黨上台是中澳雙方改善雙邊關係的機會，但很難說能夠改善到什麼程度，雖然中國政府曾經強烈譴責澳大利亞前總理，但與此同時中國進口了許多澳大利亞產品尤其是鐵礦，因為中國急需大量鐵材而澳大利亞產品品質價錢都是最佳的，所以這都會繼續下去 。我們拭目以待新環境會有何影響，看看取消酒類產品的關稅等等會有什麼影響，從中方的反應來看北京似乎要利用機會改善與堪培拉的關係。

法廣 ： 中國外長王毅正在所羅門地區訪問，不知是否會去澳洲…….

高敬文：這是另一個問題：一方面中國試圖穩定與澳大利亞的關係,另一方面中國在南太平洋地區野心很大,他們試圖部署一個安全環境 影響地區的所有小的島國,不僅澳洲新西蘭對此十分關注 法國也對此高度重視,我估計法國與澳大利亞未來會加強合作平衡中國的影響,中國在南太平洋地區的影響力.

法廣： 幾年前說到南中國海主權爭議時 有法國專家表示法國不應該參與，但是，現在看來大家都改變原先的觀點！而且法國今天追隨美國在印太戰略上步步緊跟。您如何看法國的立場？

高敬文：我認為不僅僅是法國 歐盟在印太地區有很多利益，經濟貿易以及僑務 有許多法國人居住在印太地區，比如說我本人，我住在香港 許多法國人居住在亞太地區，有一兩百萬法國人居住在印太地區，所以我們必須關注航海自由 這對我們來說很重要，南海是國際海不是中國海！這是有法律依據的說法，也不是某一個國家的說法，這是全世界的看法。中國在南海的一些要求不符合國際法，我們對此觀點不同因此而產生摩擦，這是不能避免的，但是我認為中國應該接受其他國家的不同意見，因為不僅美國歐盟，印度以及其他國家在南海都有海運的需要，所以我們需要保障南海海運的自由，所以法國最近也每年派海軍軍艦到南海航行，以保護航海自由，而且不僅法國，英國，德國，荷蘭最近也有同樣的行為，法國還同日本，美國，德國等共同舉行海上軍演，所以很明顯法國也有自己的利益必須維護，當然法國的貢獻是有限的。

法廣： 最後一個問題涉及中國高層，美國國會此前推出調查習近平在阻礙制裁俄羅斯方面的行為的議案，點名道姓的提出習近平的名字。前特朗普政府安全顧問博明也在訪談中說中國在習近平的統治下不會有繁榮，有評論認為美國有意推動中共高層權力爭鬥，把習近平推下換上一個更加開明的領導人，不知您對此有何評論？

高敬文：美國當然希望影響二十大，但是否能夠影響是另外一回事，即使是最有影響力的國家是否可能影響二十大？我有疑問，我並不認為有這種可能，而且我擔心會有副作用，越是給習近平施壓約會促進中共內部的團結，因為他們認為外來勢力對中國沒有善意，我個人懷疑是否有可能幫助中共內部的改革派，我個人認為最好不要說 但是美國國會有自己的看法，我覺得或許是向美國國內顯示他們不喜歡習近平，美國國內很多人都不喜歡習近平，而且我們知道今天中國國內面對許多困難，黨內有不同的意見 面對許多社會問題，很多人懷疑與俄羅斯保持密切關係是否對中國有利，在經濟政策方面也有許多人有不同意見，西安，上海，北京反對抗疫政策的活動等等，所以很明顯有不同的看法，而且每次共產黨大會之前都是這樣，爭鬥激烈而且無法保密，目前派系爭鬥已經公開化，所以我們大家不妨觀察結果會是什麼樣。我的判斷是習近平會繼續連任，他或許會做出一些妥協，也就是說可能給改革派一些位置，據我所知我懷疑他會被強迫退休，我懷疑會有這樣的結果，不過我們看吧！

法廣：如果習近平二十大繼續連任的話，說到美中關係評論經常借用修昔底德陷阱這一術語來形容，就是一個已經發達的國家難以容忍第二個國家來與他競爭，這最終會導致戰爭，您對此並不認同，您說中美之間不可能爆發戰爭也不會有和平，用法語就是： Guerre peu probable, paix impossible。能否解釋一下您的觀點？

高敬文：我們面對的是一個新的冷戰環境，有戰略性的競爭 ，也有意識形態的競爭，也有高科技的競爭，所以與以前的冷戰有許多類似的特點，但是很大的不同就是今天全球化的水準很高，這些都是避免戰爭的因素，但是中美之間不會直接作戰的最主要的因素是，因為中美都是擁有核武的大國，其實核武器是保護和平的，這聽起來有些矛盾因為大家都覺得核武器很危險，其實核武器是核武國家之間的和平的保障，要注意的是俄羅斯入侵烏克蘭就是因為烏克蘭沒有核武，所以沒有辦法保護自己 只能用比較傳統的方式保護自己。但是中國與美國有這個危險，這迫使兩國領導人在開戰之前必須三思，我認為是這樣。當然我並不是說中美之間就沒有軍事危機，我的書的結論是從最近可以看到未來軍事危機的可能性很高尤其是中國大陸與台灣之間，但是中美之間也可能爆發軍事危機，現在最大的挑戰是中美兩大政府如何管理危機，有沒有程序來管理這些軍事危機，目前現存的程序十分有限，這些所謂的軍事紅線都沒有用，因為每次打到中南海都沒有人接中軍委與美國國防部的紅線都沒有用，因為每次危機爆發時這些紅線都沒有用，所以中美雙方必須談判組建一個機制，以便在危機發生時可以緩解危機，保障和平！