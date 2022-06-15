俄贊中能源立場

俄羅斯15日表示，西方為了烏克蘭衝突“朝自己腦袋開槍”，試圖限制進口來自西伯利亞油田及天然氣田的能源，與增加能源運輸的中國形成強烈對比。

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路透社報導，在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方試圖孤立俄國作為懲罰，歐洲誓言減少對俄國石油及天然氣的依賴，俄烏戰爭及西方制裁導致糧食、食用油、肥料及能源價格飆漲。

俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃（Maria Zakharova）15日表示，俄國與中國的戰略夥伴關係經得起西方的挑撥離間，而美國及其歐洲盟友破壞了自己與俄國當局的關係。

紮哈羅娃告訴記者，能源供應正穩定增加，中國知道自己要什麼，不會朝自己的腳開槍，而西方國家卻朝自己的腦袋開槍。