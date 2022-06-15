俄贊中能源立場 俄國贊中國能源立場 發表時間： 15/06/2022 - 22:51 Le président russe Vladimir Poutine (à droite) et le président chinois Xi Jinping (à gauche) au Kremlin à Moscou, dans cette photo d'archive © AP 作者： 法廣 2 分鐘 俄羅斯15日表示，西方為了烏克蘭衝突“朝自己腦袋開槍”，試圖限制進口來自西伯利亞油田及天然氣田的能源，與增加能源運輸的中國形成強烈對比。 廣告 繼續瀏覽後續 路透社報導，在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方試圖孤立俄國作為懲罰，歐洲誓言減少對俄國石油及天然氣的依賴，俄烏戰爭及西方制裁導致糧食、食用油、肥料及能源價格飆漲。 俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃（Maria Zakharova）15日表示，俄國與中國的戰略夥伴關係經得起西方的挑撥離間，而美國及其歐洲盟友破壞了自己與俄國當局的關係。紮哈羅娃告訴記者，能源供應正穩定增加，中國知道自己要什麼，不會朝自己的腳開槍，而西方國家卻朝自己的腦袋開槍。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 俄羅斯