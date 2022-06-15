俄羅斯將中國置於其經濟聯盟體系的核心

聖彼得堡國際經濟論壇

聖彼得堡國際經濟論壇於周三重新開放。雖然該國在入侵烏克蘭後受到西方制裁，但普京政府正在利用這一事件建立新的關鍵關係。馬克龍和拉加德在 2018 年作為貴賓來到這裡的時代似乎已經結束。當時，弗拉基米爾·普京已經就他的戰略提出了一個具有啟發性的願景……並預示着他破壞烏克蘭及其盟國穩定的計畫。

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2018 年，在對俄羅斯進行正式訪問期間，包括馬克龍 (Emmanuel Macron) 在內的世界各國元首在其妻子和梅德夫領導人的陪同下參加了此次活動，該活動曾是最大的經濟衰退之一。烏克蘭戰爭爆發四個月後聖彼得堡 2022 年國際經濟論壇由莫斯科主辦，曾經是俄羅斯對世界開放和歐洲一體化的象徵，現在與西方完全決裂。

在俄羅斯與北約第三次世界大戰的威脅下，俄羅斯經濟世界之窗或英文“SPIEF”將展現出怎樣的國際開放性？

關於 2021 年版，論壇在其網站上聲稱有 13,5000 名參與者—包括卡塔爾埃米爾阿勒薩尼和巴西總統賈爾·博爾索納羅——來自世界 141 個國家。它還引發了“270 項商業活動”和“890 項投資協議，產生了 42 億盧布（約合 6800 萬歐元）”，SPIEF 誇口說。去年，你還可以見到“紅十字會、天然氣出口國、聯合國兒童基金會……”甚至聯合國的領導人，回憶起由負責在國際上宣傳俄羅斯的國家機構 Roscongress Foundation 組織的論壇。