停業3個月失去商機 上海服裝業主面臨巨大困境

上海服裝業的困境

經過了長期封鎖之後，上海的經濟活動遭到的影響仍在持續。6月13日，上海七浦路服飾商業街區爆發遊行，有商戶透露原因說，防疫封鎖前正值服裝批發旺季，每個店鋪都積壓了大量春夏服裝，現已經過季無法銷售，經營壓力巨大，希望得到租金減免。

廣告 繼續瀏覽後續

截至本周，七浦路服裝批發市場雖然開業，但是顯得十分蕭條，僅2至3成企業正常開張。不少門店的捲簾門上寫了退租訴求，以及“誰來救救實體店”等標語。

根據商戶的説法，在3到5月，春夏服裝正值訂購旺季，現在早先的存貨已經過季，批發市場因爲封鎖幾乎失去了半年的生意，積累了大量的存貨。

有店主告訴財新網，每家現在都有幾十萬到上百萬的服裝積壓無法銷售。許多同行已經撐不住了。由於商鋪是年租，租戶每年在11月份付下全額年款，因此希望討要部分租金。

另一方面，由於這個批發市場的房東大多數是個體戶，承壓能力同樣很弱，因此獲得租金減免的商戶仍然不多。

一名七浦路房東指出，他每個月要為商鋪償還上萬元的貸款金額，家人還要生活，如果退租，馬上就會面臨財政困難，他希望能夠提供明年的房租優惠來說服租戶，但是現在許多租戶不打算續租，也不接受這個條件。

評論人士何旭對“希望之聲”說，說到底服裝店主和房東的矛盾，根本原因就是共產黨政府的政策，不從根源上認清這個問題，租戶對房東施壓，房東與租戶僵持，會形成無解的循環。上海服裝批發產業是全國個體戶在防疫政策之下的寫照，多少店鋪被中共的清零政策害得倒閉，但是經濟數據還是繼續造假。這些問題如果延燒，就將是中共政府經濟垮台的誘因。