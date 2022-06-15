兩岸農產品進出口大對抗台灣在WTO暗批中國

兩岸關係

中國大陸繼13日起暫停台灣生產的石斑魚進口，今天(15日)再度禁止台灣某企業的水產品進口到大陸，為期一周。台灣農委會透露，原因是中國宣稱在冷凍白帶魚的包裝上驗出COVID-19病毒。

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兩岸最近這波農產品進出口的對抗，從6月10日開始。中國在當天宣布，6月13日起禁止台灣的石斑魚輸入，理由是，多次輸入的石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，另外還檢出土黴素超標。

台灣石斑魚去年外銷量6681公噸，銷往中國的數量，占外銷量的91％，佔台灣石斑魚整體年產量約三分之一。

去年，中國也曾多次以檢疫的理由，禁止台灣菠蘿、蓮霧及釋迦輸入，今年6月新增石斑魚項目。

於是13日，在WTO部長級會議上，台灣行政院政務委員鄧振中發表聲明，呼籲各國應注意影響貿易的不透明作為。他強調，沒有一個國家可以採取經濟脅迫手段，要求其他成員作政治妥協，或是在沒有合理依據的情形下，突發性禁止個別會員的產品進口。

14日，台灣官方反擊，宣布從中國大陸出口到台灣的乾燥猴頭菇驗出農藥超標，是6個月內第13批違規，情況嚴重，限期中國45天內提出書面說明，否則將禁止乾燥猴頭菇進口到台灣。

至於今天最新發展「冷凍白帶魚」，台灣官方表示，中國以產品外包裝驗出COVID-19病毒為由，對產品暫停輸入的做法，已經在國際上引發爭議，2020年11月起的每次世貿組織食品安全檢驗例會，都有會員對中國過當的措施，影響食品及農產品貿易提出關切。

農委會說，目前科學研究並沒有發現有病毒透過水產品傳染人的實證或研究，中國應提出完整的科學依據。

至於石斑魚，台灣行政院長蘇貞昌12日表示，台灣已把檢驗藥劑的科學證據傳給中國，但對方「已讀不回」，做法不但蠻橫，而且違背國際貿易慣例。他表示，中國一直不遵守國際規範，常常是政治指導一切、控制一切，中國沒道理打壓台灣的釋迦、菠蘿、蓮霧，現在又到水產品來。

國台辦發言人馬曉光今天則回應說，台灣當局來函說改了，「但是並沒有附上怎麼改、如何改的相關證據，所以再去問問蘇貞昌」。

馬曉光說，當務之急是民進黨政府要對台灣地區石斑魚養殖藥物安全管理體系，做認真徹底的排查和整改。其次，民進黨當局停止一切在這個問題上「政治化操弄」和對大陸的「抹黑攻擊誣衊」。