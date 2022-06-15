卡塔爾世界盃賽電腦標識球迷身份 台灣人疑被歸入中國籍

台灣/卡塔爾

卡塔爾官員們表示，在一個電腦故障引發台灣政府的批評之後，參加卡塔爾世界盃的台灣球迷可能在他們的官方球迷卡上被列為中國人。台灣外交部說已要求台灣駐沙特阿拉伯代表處（也負責處理卡塔爾問題）"與有關當局磋商 "以解決這一問題。

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據法新社報道，2022年世界盃上台灣球迷可能被認定為“中國人”。

卡塔爾預計2022年11月21日至12月18日的世界盃將有超過一百萬的遊客。他們都需要一張 "Hayya "球迷身份證，這將作為進入該國的簽證和進入體育場館的通行證。但顯然，Hayya電腦門戶網站沒有列出台灣，或 "中華台北"，"中華台北"是台灣用於參加國際體育賽事的名稱。

據台灣外交部說，它已要求其駐沙特阿拉伯代表處"與有關當局交談 "以解決這一問題。台灣駐沙特阿拉伯代表處也涵蓋相關卡塔爾事務。據該部發言人說，尚沒有立即收到答覆。

據Hayya負責人Saeed al-Kuwari稱，預訂系統確實可以將台灣護照持有人與中國國籍聯繫起來。但庫瓦里說：“無論表明什麼國籍，一切都會好起來，因為原籍國才是最重要的。”

法新社說，台灣一直生活在北京入侵的威脅之下，北京認為台灣是中國領土的一部分。