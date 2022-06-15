台灣警告：若中國攻台全球經濟損失將大於烏克蘭戰爭

芯片

台灣行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中日前表示，中國如果發動對台灣的軍事攻擊，全球貿易遭受的衝擊將比烏克蘭戰爭所帶來的影響更大，而且還將導致半導體芯片供應短缺。

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出席世貿組織部長級會議的鄧振中6月14日在日內瓦對路透社表示：中國攻打台灣的話，“對國際供應鏈的擾亂，對國際經濟秩序的衝擊，以及對成長機會的影響都將遠遠超過目前的（烏克蘭戰爭）”。他特別提到全球都主要依賴台灣提供用於電動汽車和手機的半導體芯片，供應短缺將是世界性的。

台灣在經濟和貿易方面是小而強，尤其在半導體芯片的先進製程方面引領全世界。台灣政府數據顯示，去年台灣出口的總價值高達4464億美元，其中1180億美元來自半導體芯片出口。

世貿組織是世界上很少的台海兩岸都派駐代表、並且能夠並肩工作的國際組織。但是鄧振中在這次世貿部長級會議期間，也毫不客氣地指責北京違反世貿規範，因立陶宛支持台灣而禁止這個波羅的海小國的商品進口，同時以政治考量禁止台灣的水果和石斑魚進口。

台海兩岸政治軍事關係十分緊張，但兩岸的貿易往來仍然十分活躍。中國大陸是台灣最大的貿易夥伴和貿易順差來源，台灣每年出口總額的40%是輸往中國大陸。因此鄧振中向路透社表示，台灣希望降低在貿易上對中國大陸的依賴。