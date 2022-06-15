疫情下中國家庭消費萎縮

中國/經濟/家庭消費

中國國家統計局（NSO）周三宣布，中國家庭支出的主要指標--零售額在5月份錄得6.7%的同比下降。法新社說，即使跌幅沒有4月份那麼慘烈（一年內跌幅為11.1%），大多數分析師也很難對中國經濟感到樂觀，因為中國經濟總體上仍在掙紮。而接受彭博社詢問的經濟學家預計收縮幅度則更大（-7.1%）。評級機構惠譽昨天將今年中國的增長預測下調至3.7%。這遠遠低於北京設定的5.5%的目標。

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據法新社今天報道稱，中國的消費仍在艱難地再次起飛：由於清零疫情限制威脅着世界第二大經濟體的增長，中國的家庭支出在5月份連續第三個月下降。

而經濟首都上海從3月底到6月初被封鎖了兩個月，以應對2020年以來全國範圍內最猛烈的疫情。類似的封鎖一度威脅到首都北京這個政治權力的中心，那裡的限制仍然影響着酒吧、餐館、卡拉OK酒吧和夜總會。

對中國人來說，旅行也變得很複雜：如果在假期中發現陽性病例，就有可能無法立即回家，或甚至被禁閉。

然而所有這些限制都會懲罰影響消費者的支出。

據中國國家銀行發言人傅玲慧在周三的新聞發布會上說，"5月份，中國經濟逐漸克服了新冠病毒疫情的負面影響，" 傅玲慧說，"但我們不得不承認，國際環境變得更加複雜（......），中國的經濟復蘇仍然面臨許多困難和挑戰。"

4月份，中國零售額出現了自2020年以來的最大同比跌幅，受到近幾個月中國實施的許多清零限制措施的影響。

據牛津經濟研究院的分析師Tommy Wu說，"最糟糕的遏制可能已經過去了，"Tommy Wu說，但是，隨着中國各地的清零疫情限制措施的繼續，儘管程度較輕，"家庭消費將很難強勁回升"。

根據中央銀行的數字，在後者的影響下，家庭存款，一個關鍵的儲蓄指標，在1月至5月期間順理成章地躍升（一年內+50.6%）。

根據中國國家統計局的數據，5月份的失業率從一個月前的6.1%略微放緩至5.9%。

據分析說，"但不確定這種趨勢是否會持續，因為數百萬學生將在今年夏天畢業"，投入尋找就業市場。

法新社說，關注社會穩定的政府密切關注的失業率在2020年2月疫情最嚴重的時候達到了6.2%的歷史最高水平，然後又回落。然而，這個數字顯示了不完整的情況：在中國，失業率只針對城市居民計算，不包括數百萬的農民工。

北京已經為中國設定了今年創造約1100萬個就業機會的目標，這一數字低於2021年的數字（1269萬）。此外，這個標準並沒有說明由於新冠病毒危機而被破壞的工作數量。

據法新社，中國固定資產投資在5月份進一步放緩（至6.2%）。這是連續第四個月的下降，也是經濟前景仍然暗淡的另一個跡象。周二，評級機構惠譽將今年中國的增長預測下調至3.7%。這遠遠低於北京設定的5.5%的目標。