美國警告中國 俄烏問題勿站在“歷史錯誤的一邊”

美國警告中國

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話，表達中方對俄國的支持，美國國務院15日警告中國，在俄國侵略烏克蘭問題上勿站在“歷史錯誤的一邊”。

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在中美軍事、外交高層近日相繼會談後，習近平15日下午與普京通話時表示，中方願與俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作。

對此，美國國務院發言人在聲明中指出：“中國聲稱自己中立，但中國自身行為顯示，中國仍在投資自己與俄羅斯的密切關係。”

這份聲明提及：“支持蒲亭的國家將不可避免地發現自己站在歷史錯誤的一邊…。”