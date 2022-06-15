習近平與普京打電話：習許諾在主權與安全議題上支持普京

中國/俄羅斯

據中國國家媒體報道，中國國家主席習近平周三在電話交流中向俄羅斯總統普京保證，北京在 "主權 "和 "安全 "問題上給予支持。

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據法新社今天報道稱，習近平向普京保證，北京在 "主權 "問題上給予支持。

據中國新華社援引習近平的話說：“中國願意繼續與俄羅斯在主權、安全以及其他涉及根本利益和重大關切的問題上相互支持。”

法新社說，關於習近平與普京的電話內容的公告，並沒有提及任何具體的例子，如烏克蘭戰爭或台灣。

習近平和俄羅斯總統普京之間最後一次已知的通話是在2月底，即俄羅斯軍隊入侵烏克蘭的第二天。

自2月24日的俄羅斯對烏克蘭的入侵軍事干預行動以來，中國拒絕使用 "入侵 "一詞來描述莫斯科發起的軍事行動，並將衝突歸咎於美國和北約。

中國政府與克里姆林宮關係密切，希望與克里姆林宮結成反對美國的共同陣線，中國避免譴責俄羅斯的入侵行動。

烏戰開戰前三周，在2022年冬奧會開幕之際，中國國家主席習近平在北京接待了俄羅斯總統普京。習近平與普京宣布了中國和俄羅斯之間的 "無限友誼"，並簽署了許多協議，特別是在天然氣領域。

該報道沒有提及普京與習近平是誰先拿起了電話撥打。