莫里哀2022

莫里哀與中國（七）：普世的莫里哀，中國的莫里哀

XU Huanyan, professeure associée, l'Université du Sud-Ouest © RFI/ Ninan WANG

作者： 呢喃 1 分鐘

從元雜劇“看錢奴買冤家債主”說起，到將青年男女結婚的法式皆大歡喜結局改編為雙雙奔赴重慶參加抗戰，莫里哀的“慳吝人”和“偽君子”在中國的深厚接納度，不僅與他的經典性和普世性相關，也是一代代中國翻譯與戲劇專業人士對其進行本土化的結果。在本台“莫里哀與中國”系列專家訪談第七集：“普世的莫里哀，中國的莫里哀”當中，我們繼續邀請中國西南大學戲劇影視系副教授徐歡顏做講解。點擊以下內文視頻，走進歷史。