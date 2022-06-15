說中俄關係不封頂的樂玉成調職 與習普電話何干引議論

中國/俄羅斯

中國國家主席習近平今天與俄羅斯總統普京通話受到矚目。據中央社分析稱，對照曾分管俄國事務的前中國外交部副部長樂玉成轉任廣電總局副局長形同降調，顯示烏克蘭戰爭後中俄關係的尷尬與微妙。

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習近平與普京通話前樂玉成調職，中央社今天報道稱，中俄關係封不封頂顯尷尬。

中央社署名邱國強今天報道說，2月4日北京冬奧開幕前，中國面臨國際社會對新疆人權問題的龐大壓力。但在中方強力運作及單向利多放送下，普京（Vladimir Putin）當日親臨北京，白天與習近平會談，晚間就出席冬奧開幕式，讓場面得以維繫。

當天，樂玉成在習普會談後受訪時，公開說出中俄關係“上不封頂”，且“永遠在路上，沒有終點站，只有加油站”的名言，頗令中方沾沾自喜。孰料，20天後，俄羅斯便悍然入侵烏克蘭，讓講出“上不封頂”的中方尷尬至極，更讓樂玉成淪為外界嘲諷的對象。

此後直到如今，一句“上不封頂”，讓中國在烏克蘭問題上左支右絀，骨子裡雖然支持俄羅斯，且官媒及民間更是一片“挺俄貶烏”聲。但在美國為首的西方世界警告下，中國不敢輕舉妄動，只能反覆自稱“中立”，卻仍被質疑。這使中國在戰前就已面臨西方圍堵下，外交處境更形孤立。

中國這一曖昧立場，卻讓另一頭的俄羅斯顯得不快。華盛頓郵報日前指，開戰以來，俄羅斯至少2度向中國施壓要求提供經濟支持，雙方對此的交流“非常緊張”。但中國官員透露，中方理解俄方的困境，但不能忽視自己的處境。

中央社說，在此情況下，港媒5月下旬率先披露，樂玉成將調任廣電總局副局長，其後還出現反覆，一度引起揣測，直到6月14日才塵埃落定。他的調動，被外界視為“既意外，又不意外”。就在樂玉成正式調職後第2天，習近平與普京再度通話。習近平說，中方始終從烏克蘭問題的“歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷”。與2月25日的通話相較，多出了“歷史經緯”及“獨立自主作出判斷”等字眼。

烏克蘭戰場上，俄烏雙方陷入膠着，損失同樣慘重。正被西方制裁的俄羅斯，自然需要中國伸出援手；但自身處境也不佳的中國，既為戰爭開打前被俄方蒙在鼓裡而感到惱怒，卻又不能在西方圍堵中失去俄羅斯這個所剩不多的盟友。據中央社說，在這種情況下，樂玉成自然成為中俄關係“上不封頂”的犧牲品。