香港129名公務員拒效忠特區未獲聘用

香港

香港官員今天報告，去年年底以前，共有129名公務員因為拒絕宣誓效忠香港特別行政區等而不獲聘用。官方說，香港約有18萬名公務員，他們大都簽署了效忠特區相關聲明。

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據中央社署名張謙今天報道稱，香港政制及內地事務局局長曾國衛以書面答覆立法會議員詢問時說，當局自2020年10月起先後要求新聘公務員及現職公務員簽署聲明，宣誓擁護基本法、效忠中華人民共和國香港特區，以及盡忠職守並對特區政府負責。

他說，香港約有18萬名公務員，他們大都簽署了相關聲明，只有129人在沒有合理解釋下不理會或拒絕簽署及交回聲明，他們已因此被當局終止聘用、勒令退休、自行辭職或被革職等。

據中央社說，2019年中香港爆發“反送中”運動，期間有公務員參與甚至主辦示威活動，港府其後修改聘用公務員守則，要求所有公務員必須宣誓效忠香港特區及遵守基本法等。