中國稱對台灣海峽擁有主權，美國回應：台灣海峽是國際水道

台灣海峽

針對中國宣稱對台灣海峽擁有主權，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）近日在致路透社的電郵中表示：“台灣海峽是一條國際水道，這意味着台灣海峽是公海自由的區域，在國際公約保障之下，具有包括航行和飛越的自由。”

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據報導，近年來，美國軍艦，有時還有英國和加拿大等盟國的軍艦，駛過台灣海峽，激怒北京。中國外交部表示，“台灣海峽非國際水域”；還表示：中國對台灣海峽擁有“主權、主權權利和管轄權”，“國際海洋法上根本沒有‘國際水域’一說”，有關國家稱台灣海峽為國際水域，是操弄涉台議題，威脅中國主權安全。

對此普萊斯重申，美國十分關切中國“針對台灣的侵略性言論和脅迫活動”，美國“將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和執行任務，包括通過台灣海峽”。

普萊斯補充說，台灣海峽的和平穩定對世界有長遠的利益，“我們認為，這對更廣大印太地區的安全與繁榮極為重要”。

另據報道：美國國務卿布林肯14日接受美國公共電視網專訪，批評中國近年來對台灣的行徑具潛在危險性，恐破壞穩定。他表示，俄國侵略烏克蘭遭多國聯合抵制，中國應引以為戒，並重申美方會協助台灣抵禦侵略。

布林肯說，針對台灣議題，美國長年政策沒有改變，且向來致力確保不會有任一方單方面改變現狀。但很不幸的，過去十年來，中國在國內行徑愈來愈具壓迫性，在國外則愈來愈具侵略性，包括對台灣採取具潛在危險性、可能破壞穩定的行為。

至於若中國武力犯台美國是否會出兵防衛台灣，布林肯表示美國會持續遵循承諾，協助台灣自衛。他表示，如同美方過去多次所說，美國不只會致力遵循“一中”政策，也會遵循《台灣關係法》及在該法下的責任，確保台灣具備有效自衛及最終抵禦任何侵略的能力。