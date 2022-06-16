中國：2015年以來首次新房價格下跌

中國房價

中國國家統計局周四公布的官方數據顯示，在經濟放緩加劇的房地產危機背景下，5月份，中國的新房價格六年來首次出現下降，新房價格同比收縮了0.1%。這是自2015年11月以來，該數據的首次下降，數據彙總了中國70個城市新房的平均價格。

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法新社報道指出，長期以來，房地產行業一直是中國經濟增長的引擎，在這個擁有房產往往是走向婚姻的先決條件的國度里，民眾生活水平的提高和購買新房的熱潮激發了這一行業的發展。

然而，由於新冠疫情的爆發以及與其相關的不確定性，正在嚴重影響中國的經濟，並致使居民家庭收入降低，最終導致在中國的眾多房地產集團陷入財務困境的時候，買家的購買熱情也降溫了。

房地產和建築業在2020年推動了新冠疫情後中國經濟的復蘇，佔中國國民生產總值(GDP）的四分之一以上。

然而，為了減少房地產行業的債務，北京已經收緊了對開發商的信貸條件。這使得許多集團公司資金鏈出現問題，其中就包括該行業的頭號老大恆大集團。

只中國房地產牛耳的公司財務狀況不佳，也懲罰了其競爭對手，因為買家越來越不願意投資房地產。

這是房地產行業脆弱的一個標誌，恆大集團的股東之一包括上海市，因為有違約 "風險"，評級機構標普下調了上個月恆大的信用等級，。

恆大集團是中國最大的房地產集團之一。它在國際上具有很強的影響力，特別是在美國，並且還擁有上海申花足球俱樂部。

6月底，恆大還必須支付高達4.88億美元（4.53億歐元）的貸款利息。但據彭博社報道，該集團最近要求推遲一年支付。