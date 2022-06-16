中國5月失業率5.9% 高於全年目標 青年失業率更創新高

中國失業率

隨着疫情放緩和防控措施放寬，中國5月份的經濟數據指針有所改善，且優於預期，而失業率亦回落至5.9%，較4月份減0.2個百分點，但仍高於政府要求把全年失業率控制在5.5%以內的目標；更令人憂慮的是，青年失業率錄得紀錄新高的18.4%，為社會穩定投下陰影。

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根據中國國家統計局昨(15日)公布的5月份國民經濟運行數據，已較4月略有回升，該局發言人付凌暉形容，經濟運行從下滑轉變成逐步恢復。而隨着國務院在5月提出「穩住經濟一攬子政策措施」，各地響應，期望有關穩定經濟措施在本月逐步發生效果，期望第二季經濟有望實現合理增長。

統計局昨日發布的5月份數據顯示，三項主要數據都優於預期，反映內需的社會消費品零售總額按年遞減6.7%，較預期的7.1%跌幅少；規模以上工業增加值年增0.7%，亦優於預期的減幅0.2個百分點；城鎮固定資產投資方面，頭五個月增幅為6.2%，較預期增幅多0.2個百分點。

不過，失業率仍然高於政府目標。統計局數據，5月全國城鎮調查失業率為5.9%，按月回落2個百分點，好過預期。不過，若按年齡分析，16至24歲的人口調查失業率高達18.4%，即青少年失業率較4月上升了0.2個百分點，是2018年公布數據以來錄得最高紀錄。傅凌暉表示，今年中國大學畢業生有1076萬人，當他們集中進入勞動力市場，可能令就業壓力加大，疫情對就業的不利影響仍未完全消除，加上年輕人傾向尋求穩定的職位，使整體失業率處於高位。

此外，31個大城市城鎮調查失業率見新高，達6.9%，較4月的6.7%上升。

中國總理李克強5月下旬在十萬人參與的「全國穩住經濟大盤」會議上提出，要確保第二季經濟正增長，以及失業率必須下降，其後國務院推出一攬子穩經濟措施，包含6方面33項具體舉措。