中東歐國家何以與中國拉開距離？匈牙利何以成為例外？

中國/匈牙利/復旦

中國外交高官近期頻頻到訪中東歐地區，首先是中國—中東歐合作特別代表霍玉珍帶領一個代表團於4月18日至30日先後訪問捷克，斯洛伐克、匈牙利、克羅地亞和斯洛文尼亞。之後，她又避開了最近因與台灣的關係而與北京交惡的立陶宛，到訪了愛沙尼亞和拉脫維亞。最後，她於5月7日，離開波蘭，結束了她此次對中東歐地區的訪問行程。就在霍玉珍出訪的同一時間，中國前駐芬蘭和菲律賓大使馬可卿也對南歐地區的希臘和阿爾巴尼亞展開了訪問。中國外交官匆匆訪問中東歐地區的原因是什麼呢？

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觀察家一致指出，中共外交官此行的艱巨任務除是要了重振和中國與中東歐之間的合作關係之外，也是為了就北京在俄烏戰爭上的立場向上述國家作出解釋。因為，事實上，在絕大多數中歐和東歐國家，人們對北京和它的16+1（與希臘的17+1）關係計畫已經感到失望。繼立陶宛之後，捷克等國也在考慮是否退出16+1組織，不過，唯獨匈牙利，塞爾維亞以及希臘三國與北京的關係似乎絲毫未受到疫情以及其他地緣政治因素的影響。其中原因，法廣在今年三月底匈牙利立法選舉的前夕採訪了匈牙利布達佩斯考文紐斯大學助理教授、中歐與東歐亞洲研究中心創辦人馬圖拉（Tamás Matura）先生，此次訪談或許能夠部分解答上述疑問。

法廣： 您最近發表了一篇有關中國與歐盟國家關係的文章，標題是：中國對歐盟國家實施的胡蘿卜與棍棒政策，這些國家中就包括匈牙利 能否舉例說明一下？

Tamas Matura ：那篇文章是我和捷克，波蘭，斯洛伐克同事共同發表的。聚焦中東歐國家 集中研究中國對上述國家所推行的政策，中國如何推行他的政策以及倘若一些國家並不合作中方如何回應，倘若中東歐國家並不按照中方計畫合作中方如何回應，我們發現，匈牙利在其中的角色十分特殊，中國從未沒有對匈牙利使用過棍棒政策，這或許是因為在過去的12年中匈牙利政府始終向中方示好，始終與中方合作一致於中方似乎沒有任何理由“懲罰“匈牙利。不過，捷克與波蘭的情況就大不相同了，他們近年來對中國更加持有批評的立場，中方因此對上述國家採取胡蘿卜大棍皆施的策略，他們的中國政策正在轉變 我們的文章的結論之一就是在中東歐地區中國的棍棒政策並不見效，因為事實上中方的棍棒政策的籌碼十分有限，因為儘管中國在中東歐地區活動的聲勢很大，所謂的16加1合作傳得沸沸揚揚事實上在過去的十多年裡，中國對當地的經濟影響十分有限，對絕大多數地區國家來說 中國並不重要，因此中國不可能對地區產生重大的政治以及經濟影響！雖然對中國來說 16加1或者17加1，現在又回到16加1，一帶一路從希臘比雷埃夫斯港，到布加勒斯特 再通過鐵路到布達佩斯或許很重要，但是從歐盟進口中國產品的數量來看，我們不應該忘記的是，絕大多數的中國產品是通過西歐國家的港口進入歐洲市場的，例如荷蘭的洛特丹，德國漢堡以及英國的利沃浦爾，中國在十多年前確實在希臘進行了大量的投資。

法廣： 對中國來說能夠與歐洲內陸鐵路相同也確實十分重要，因為這可以促進與中歐地區的貿易未來，包括東歐以及德國的部分地區。

Tamas Matura ：但是必須指出的是希臘港口與布加勒斯特的鐵路存在已久，雖然速度以及貨運量都十分有限 但是運輸線路早已存在，希臘港口與布達佩斯以及歐洲其他城市之間運輸線路早已存在，至於匈塞鐵路項目的規模以及融資問題，匈牙利段的費用預估為25億歐元 最終數目尚不明朗，在匈牙利公共建築的修建費用往往比最早的評估超出好幾倍，不過，我認為如果從中國的角度來看，20億歐元並不是一筆巨大的資金，雖然這筆數目非常可觀但對中國來說並不是一項重大的投資，我認為政治上的象徵意義或許更加重要，因為這段鐵路將是中國在歐盟國家內部的首個基建項目，因此此一項目將可以成為中國在歐洲的投資先例，作為中國在歐洲的其他投資項目的參照，以顯示中國能夠按照歐盟的標準來修建，中國因此可以參加其他項目的招標活動，但是從純經濟的角度來看我並不認為中方有利可圖。

法廣： 目前黑山共和國就無法償還中國的一項基建貸款，他們不得不從社會福利資金中抽取資金 例如取消孕婦的福利補貼等等…….

Tamas Matura ：確實西方對地區的某些國家的中國債務的攀升倍感擔憂,確實中國債務的數目正在急劇上升,在某些國家甚至達到GDP的20%至25%,至於匈牙利 ,匈牙利的經濟規模同巴爾幹半島國家相對比想對可觀,中國債務只佔匈牙利經濟微不足道的比例,僅占匈牙利GDP的1%至2%,所以匈牙利不可能因中國投資而陷入債務陷阱。

奧爾班將繼續復旦布達佩斯分校計畫無論付出多大代價

法廣 ： 接下來我們來談談復旦布達佩斯分校的計畫，該計畫曾經引發大規模的示威抗議活動，反對派把它當作一大競選議題計畫在秋季組織全民公投，您是否也認同反對黨的觀點？該計畫是否會威脅匈牙利大學的學術自由？

Tamas Matura ：我認為這個問題應該分四個層次：首先是復旦分校對匈牙利高等教育是否會產生衝擊；其次是復旦分校是否會成為中國官方的宣傳工具；再次是匈牙利的國家安全問題；最後就是該項目的資金來源問題；至於對匈牙利高等教育的衝擊問題，我認為邀請世界一流的大學到匈牙利來辦學不一定是一個壞主意，復旦是全球五十大名校之一當然這要看根據什麼標準排列，可以肯定的是復旦是中國頂尖級的高校也是全球最著名的大學之一，可以想象他可以積極的推動匈牙利的高等教育，並且還可以吸引來自世界各地的優秀的學生，不僅僅是匈牙利的學生而且是來自世界各地的學生，也可以吸引全世界各地的優秀的學者教授，所以我認為邀請這樣的學校到匈牙利辦學有許多積極的方面，不過，也有一些人擔心，這會影響到匈牙利的學術自由但我並不認同，因為對中方來說這是一個旗艦性的項目，這是復旦設在西方的第一個分校，所以我認為中方會十分小心翼翼避免跨越紅線，因為這會引發西方國家指指點點，西方會說你們看我們早就說過中國會侵犯學術自由，所以我認為中方不會給西方國家與組織一個攻擊的機會，而且匈牙利已經有五個孔子學院，五個對匈牙利來說太多了 不過從未聽說有學術自由方面的問題，從未發生類似在美國孔子學院所發生的政治問題，在這裡從未發生過類似的事件，所以也沒有發生過涉及學術自由的問題。至於教育合作問題確實有一些擔憂，人們擔心復旦分校會招收匈牙利最優秀的學生，儘管復旦分校規模有限 只招收四到五千的理科生，但是匈牙利總共也就兩萬五千多理科學生，也就是說他們會吸走大多數優秀的學生，因為我們希望復旦分校招收的學生大多數來自國外，我們只能猜測因為具體如何招生並不明朗；至於安全以及大外宣的問題，我覺得這方面的擔憂有些過份誇張，我並不期待他們在匈牙利傳播毛思想或者習思想，中國並沒有對在中國學習的西方學生做宣傳，他們並不對西方學生做宣傳，他們針對的目標是中國學生…….

法廣： 但是中國花費巨資在海外做宣傳……

Tamas Matura ：是的!但是只要你可以登陸維基百科，只要可以訪問自由的媒體 所以我並不認為這是問題 ，不過您說得對！有些議題復旦分校應該會避免，如果一個美國，英國或者法國教師觸碰禁區會發生什麼？這個問題我們目前還不知道，我們拭目以待覆旦分校會如何處理這些問題，不過，我同樣認為中方不會冒此風險，因為這將給外界提供批評中國的機會。而且我認為復旦分校最大的問題是資金來源問題，也就是說匈牙利納稅人必須支付15億歐元來修建校園，來修建一個中國大學的分校而且工程都由中國企業承包，這是一帶一路項目典型的投資模式，中國方面提供資金投資地國選擇，中國企業修建 匈牙利納稅人將支付一切，匈牙利支付所有的費用，以這種模式匈牙利可以邀請任何著名的高校，包括哈弗大學 如果匈牙利幫助出資建校，許多名校都願意到匈牙利來辦校，許多西方著名的學府都會考慮這一機會，所以這種投資模式至少可以說是十分奇怪，其實匈塞鐵路的投資模式也基本類似，許多名校都願意到匈牙利來辦校，許多西方著名的學府都會考慮這一機會，所以這種投資模式至少可以說是十分奇怪，其實匈塞鐵路的投資模式也基本類似，中方以貸款的方式提供85%的資金，中國企業負責修建最終付款的是匈牙利納稅人，匈牙利人要用20至25年來償還，所以這也是反對派強調指出的，布達佩斯市長認為不應該以此種方式吸引外國大學尤其是中國的大學。

法廣：我們幾天前採訪了市長 他堅決反對該計畫還修改了校園街道的名字，把街道改名為達賴喇嘛路等等，您覺得是個好主意嗎？

Tamas Matura ：我認為復旦分校使匈牙利反對派首次意識到中國也可以成為競選議題，可以將反對中國的一些話題公開地拿出來討論，而這在捷克以及波蘭等國早已是一個政治話題，無論是在國際外交還是在國內政治方面，而在匈牙利並不如此，這是最新發生的變化，去年也正是因為即將舉行選舉 反對派在選前十個月，突然意識到攻擊政府的又一種途徑，就是攻擊政府與北京的關係，所以就在我們大學的前面市政府安置了“恥辱之柱”，香港的雕塑的一個複製品，它已經被安置在校園附近，我可以帶你們去參觀 你們應該可以拍攝漂亮的照片，匈牙利政府的反應也十分迅速 意識到自己可能走得太遠，所以盡量放低聲調 暫時擱置，今天中國問題已經不再是一個競選議題，反對派也已經停止談論此一話題，政府承諾將就此議題舉行全民公投，不過，我認為倘若奧爾班再度當選，我可以肯定他將繼續實現此一計畫無論付出多大的代價。

法廣 ： 倘若反對黨當選,匈牙利的對華政策是否會發生巨大轉變？例如同立陶宛一樣設立台灣辦事處等等？甚至改變一個中國政策？

Tamas Matura ：反對派當選匈牙利對華政策一定會有巨大的改變，奧爾班與北京的親密關係被反對黨認為是沒有必要，中匈關係會出現轉變但我並不期待匈牙利追隨立陶宛，我認為新政府會推行一個更加務實，更加重價值觀，更加接近歐盟的外交政策，但是與此同時我們不能忘記中國是一大重要的經濟合作夥伴，中國在匈牙利有重大的投資，中國政策的制定還取決於匈牙利的歐盟政策，中匈關係只是匈牙利外交的一部分，儘管作為研究中國的學者我們總是把中國放在首位，但是事實上中國只是匈牙利外交的一小部分，所以下一屆政府外交政策的當務之急是處理與歐盟，北約，美國之間的關係 中國政策只是系列政策的結果，他是新政府同西方關係定位之後的必然結果，不過，中國政策對歐盟整體來說都是歐盟外交的一大議題。

法廣 ： 歐盟將中國定義為是系統性的競爭對手這對匈牙利來說具體意味着什麼？

Tamas Matura ：這是一個十分有意思的話題，一方面幾年前美國前國務卿彭配奧在中東歐地區訪問時，說服許多國家加入“清潔網絡”，排除華為等中國電信企業的設備，匈牙利是地區唯一拒絕的國家，匈牙利不僅拒絕而且還邀請華為在匈牙利設立地區最大的工廠，這周新披露的醜聞是俄羅斯情報部門滲透匈牙利的外交機構電信系統，對匈牙利外交滲透長達七，八年之久，醜聞爆發之後匈牙利外交部門作出了決定，匈牙利外長敦促下屬，不再使用中國製造的手機及其他電信產品，所以匈牙利政府似乎在表面上推行親中政策，強調中國電信企業並不存在安全隱患，而在背地裡卻試圖說服或者說是強迫自己的官員使用美國或者韓國製造的電信產品。

匈牙利與台灣

法廣 ： 匈牙利歷屆政府如何處理與台灣的關係？

Tamas Matura ：匈牙利政府在這個問題上的立場十分明確，作為最早與北京建交的前共產黨國家，匈牙利在中國1949年建國之後就與北京建立了外交關係，中方對此十分感激至今依然在官方場合屢屢提到，匈牙利始終承認一個中國因為這對中方十分重要，上個世紀九十年代政治轉型之後，曾經有人認為或許應該修正匈牙利的對華政策，或許應該承認台灣 但是既然西方國家繼續與中國交往，在猶豫了幾周或者幾個月之後 匈牙利還是維持與中國的外交關係，匈牙利政府因此放棄了修正外交關係的想法，所以在過去的六七十年中，匈牙利政府始終堅持一個中國政策。

法廣 ： 匈牙利人對中國印象是否也同其他國家一樣正在發生轉變？尤其是新冠疫情爆發之後，中國的國際形象日落千丈，在匈牙利是否也同樣如此？

Tamas Matura ：匈牙利的情況十分特殊，由於兩國關係緊密，一般會認為匈牙利人很喜歡中國，而事實上超過一半的匈牙利人對中國有負面印象，僅有25%的匈牙利人對中國影響較好，其餘25%的匈牙利立場中立 而且這個比例正在變化，新冠疫情以及戰狼外交都使中國的形象每況愈下，尤其是中國外交在最近兩三年來的言論，不過匈牙利的特殊性就在於您或許會以為右翼選民會比較反中，左翼選民比較親中，事實上在過去的十多年中，匈牙利政府成功地改變了他們的支持者們的立場，2010 投票支持奧爾班的選民往往是反對中國政府的，他們往往對中國政府以及對俄羅斯比較反感，但是自從2010年奧爾班政府推行親俄以及親中政策之後，他們努力說服了他們的選民中國與俄羅斯並不是壞人，執政黨的選民今天都成贊同俄羅斯與中國，而與此同時反對派選民無論是左翼還是右翼自由黨選民，他們都比較擔憂甚至會對中國持批評的立場。