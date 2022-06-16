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沙利文重申美國一中政策不變 批北京升高台海威脅

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Jake Sullivan, White House national security adviser, speaks during an interview at an Economic Club of Washington event in Washington, D.C., U.S., on Thursday, April 14, 2022
Jake Sullivan, White House national security adviser, speaks during an interview at an Economic Club of Washington event in Washington, D.C., U.S., on Thursday, April 14, 2022 © AP
作者： 法廣
4 分鐘

白宮國安顧問沙利文16日重申美國一中政策不變，根本目標在確保有效嚇阻改變台海現狀的行為。他也批評北京擴大採取威脅台海和平穩定的行徑，美方對此堅決反對。

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沙利文（Jake Sullivan）16日出席新美國安全中心（CNAS）2022國家安全會議，與CNAS執行長理查德·方丹（Richard Fontaine）對話。

 

理查德·方丹提及美國總統拜登（Joe Biden）多次提到若中國威脅台灣，美方將捍衛台灣，美國的台灣政策是否有所調整時，沙利文重申，美方政策不變。歷經多任總統、通過兩黨共識，美方的一中政策，基於美中三公報、台灣關係法與六項保證。

沙利文表示，美國對台灣的根本目標在確保“是否需要捍衛台灣問題的那一天永遠不會到來”，因為美國將會有效嚇阻情勢，這是美國政策內涵。

他以1970年代初期時任美國總統尼克松（Richard Nixon）與中共領導人毛澤東就美中第一份聯合公報磋商時的情況為例表示，台灣議題緊張情況就已經存在。

沙利文也不認為對台政策存在漏洞（bug），反而認為這是政策特點，這項特點讓美方在處理困難關係和維護台海和平穩定方面有所助益。

沙利文指出，現今面臨的挑戰是北京越來越多地執行威脅台海和平穩定的行為，美方認為堅持原則並反對這些破壞穩定的行為十分重要，這是美方正嘗試去做的。

談到13日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在盧森堡的會談，沙利文表示，兩人談及俄羅斯入侵烏克蘭、朝鮮試射飛彈等議題，他也向楊潔篪表達美方維護台海和平穩定的立場，並對中國的作為表達擔憂。

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