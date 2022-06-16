直播逃稅罰款就上億 中國全網追問他是誰？

中國/直播帶貨

江西撫州稅務局今晚通報默默無名的網絡主播徐國豪2019至2020年逃漏稅，遭連繳帶罰人民幣1.08億元，一度引發中國全網追問“徐國豪是誰？”網友直嘆直播未免太好賺。

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據中央社今天報道稱，江西省撫州市稅務局官網16日晚間通報，近期，透過稅收大數據分析，發現網絡主播徐國豪涉嫌偷逃稅款，在相關稅務機關配合下，依法對其展開稅務檢查。

經查，徐國豪在2019年至2020年期間，取得直播打賞收入，未依法辦理納稅申報少繳個人所得稅1755.57萬元，透過虛構業務轉換收入性質等方式虛假申報偷逃個人所得稅1914.19萬元，少繳其他稅費218.96萬元。徐國豪因此被追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計1.08億元。

不過撫州稅務局並未在通報提出徐國豪的網名，消息傳出後，一個默默無名的直播主，竟然一年之間逃稅罰上億元，立刻引發全網追問：“徐國豪是誰？”許多網友感嘆原來直播這麼好賺，難怪大家爭相投入。

據陸媒中新財經報導，徐國豪是社交平台陌陌（momo）主播，陌陌號名為徐澤。但目前在陌陌App上搜索已經沒有相關訊息。公開資料顯示，2020年，徐澤是陌陌全國總榜排名第一的男主播，擁有百萬粉絲，直播間觀看量保持在萬人以上。但“陌陌一哥”2021年突然從公眾視野與社群平台消失。

據中央社說，中國網絡直播主已淪為高風險行業，監管部門對網絡直播帶貨加大稅務稽查後，多名直播網紅相繼中劍落馬，動輒被罰數千萬上億元。其中，“直播一姐”薇婭去年12月因逃漏稅遭連繳帶罰13.41億元，金額之大令人咋舌。