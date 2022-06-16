美國國會推法案禁中共高官使用美國社交媒體平台 趙立堅躺槍

美國國會

本周二（6月14日），美國國會眾議院共和黨人推出《中國社交媒體對等法案》，禁止中共高官使用美國社交媒體平台。但第二天15日，有大陸網民就發現：中國外交部發言人趙立堅13日使用推特來推介長沙並登上微博熱搜榜。這引發一些大陸網民討論質疑“他為什麼能上外網？”“請一視同仁”的呼籲。

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美國國會推出《中國社交媒體對等法案》的目的是禁止中共高官使用美國社交媒體平台。因為中國實行網絡封鎖，大陸網民無法正常使用推特等海外社交媒體。但多年來，包括華春瑩、趙立堅等在內的中共外交官湧入推特社交平台搶佔輿論場，散布美軍製造病毒、傳播病毒等謊言，在北京虛假宣傳活動中的地位也越發突出。

美國國會提出的《中國社交媒體對等法案》的內容規定：除非中共允許中國民眾自由訪問美國社媒平台，以及美國官員可以不受限制和審查地使用中國的社媒平台，美國法律將禁止中共高官使用美國社交媒體平台。該法案將適用於中國國務院、外交部、國防部、國家安全部、司法部、公安部和其它部門的成員；以及其它機構的中共高級官員。

6月15日中午，大陸微博熱搜榜上出現“#趙立堅推特發文向全球推介長沙#”詞條。該詞條顯示，趙立堅於6月13日在個人推特上發布了一張圖，並配文“Food court, Changsha,#China.”向全球推介長沙。

這引發大陸網民熱議說：“好奇問下！推特是什麼？”“推特怎麼登陸啊？”

有網民質問：“怎麼他能用推？？？很多人這樣想⋯⋯我也不知道。”“為啥他能發推特。”“為什麼他可以上外網？”

“請一視同仁……讓我也看看外面的世界。”

據說生於1972年的趙立堅是河北唐山人，所以有網民給趙立堅留言說他應該關注唐山打人事件：“此時此刻，此情此景，何不趁熱打鐵，向全球推介唐山——Chinese Tang！”唐山事件是指今年6月10日，唐山市一家燒烤店內發生暴力事件，多名男子在騷擾女子被拒後，用酒瓶擊打、用腳踢踩女子及其同伴，導致多名女子受傷。

也有網民貼出美國國會擬禁中共高官使用美國社媒法案的截圖說，趙立堅的推特號要被封了。