英國記者：某中國人拍歧視黑人視頻掙大錢

歧視黑人視頻

《年輕非洲》16日報道了一部由英國BBC記者( Runako Celina)拍攝的長40分鐘的紀錄片，片名為“出售種族主義”。該片揭露了一個名為陸客(音譯)的中國人在貧窮的非洲鄉村拍攝視頻，隨後以10-70美金的價格售到中國社交網上。其中一部視頻，很小的孩子們舉着“我是黑鬼；智商低“的牌子。孩子們高聲重複着自己不知道中文意思的中文，攝影者想達到戲弄人的效果。

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英國女記者表示：有一位化名為 ”叔叔“的中國人，在一個很窮的村莊，一天就可以拍攝380個視頻，轉賣給中國網站。英國記者揭露這種無道德的”貧困色情“。

紀錄片一開始說道：他們的父母認為孩子要學習中文，或者他們村裡拍攝的視頻會發送給非政府組織。另一方面，孩子們在排練舞蹈和急切地學習他們背誦但不理解的文本時玩得很開心。他們根本沒有想到，中國人拍攝的視頻實際上是為了在社交網絡上銷售，價格從 10 美元到 70 美元不等。

在 Facebook 或抖音網絡（中國版 TikTok）上分享的這些出售給個人或個人的視頻顯示了黑人兒歌、一起跳舞和合唱的場面。這些孩子們喊的是無辜的“生日快樂”、“祝賀你的婚禮”——但並非總是如此。在一些視頻中，孩子們為中國的榮耀唱歌，非常年輕的女孩在鏡頭前蹣跚而行時擺出性感的姿勢。

在 2020 年拍攝的一段視頻中，大約 20 個小男孩都穿着同樣的衣服，高聲喊道： 我是‘黑鬼’；智商低！孩子們高興地這樣喊着，可他們並不知道自己說喊的是什麼意思。

正是這段視頻，由一個名為“黑色笑話俱樂部”的帳戶發布，促使 BBC 拍攝“非洲之眼”記者 Runako Celina開始對其展開調查。記者本人深知中國種族歧視的嚴重程度，決定去尋找這個“低智商”視頻背後的人。暗訪持續了一年半。

英國 BBC記者表示：“這些視頻出現在 2015 年。人們感到憤怒，但該行業仍在中國蓬勃發展。起初，它從非洲兒童開始，然後傳播到成年人、烏克蘭婦女、泰國婦女……但令人驚訝的是，他們使用的唯一未成年人總是有色人種。她於 6 月 13 日發布的 40 分鐘紀錄片“出售種族主義”講述了這一調查，以及對將她帶到馬拉維的有利可圖系統核心的深入探索。

女記者塞林納提到，有支影片出現建商公司的廣告牌，而她聯繫該公司員工，確認拍到廣告牌的地點是在首都里朗威（Lilongwe）附近的恩傑瓦村（Njewa）。她指出，這些黑人孩童為主角的影片，多數從“頑皮哥在非洲”、“非洲小騷克”2個抖音帳號分享出來，並看到顯示姓名盧克的證件照，疑似就是影片拍攝者。

在一個隱藏的攝像機前，由一名偽裝成潛在買家的中國記者拍攝，後者吐出一連串種族主義言論，並表示他可以在同一個村莊每天拍攝 380 個視頻。在一些圖片中，我們看到他把吃的遞給孩子們，擺出慷慨捐贈者的姿勢。報告還譴責了一種“貧困色情”。

英國BBC 女記者Runako Celina 分析道：在叔叔之前，有多少尋求異國情調的西方旅行者在非洲村莊里拍攝或拍攝自己，面對一群微笑的孩子，他們遞給他們一包糖果？ “我自己在英國長大，這些圖像與小時候呈現給我的故事相對應，這些故事是關於這些慷慨的白人來“拯救非洲”和“小非洲人”的。

BBC 非洲援引馬拉維兒童事務部長帕特里夏·卡利亞塔的話說：“我們正在盡最大努力撫養我們的孩子，有人正在利用他們做生意。這是非常痛苦的。由於他是白人，我們認為他是來幫助我們的，”報告中一名兒童的父親說。其中一些孩子，有時收入不到一美元，因為拍視頻而曠課，也講述了他們是如何被“叔叔”毆打和羞辱的。

如果 Runako Celina 設法找到了這些視頻的導演之一，她很清楚這只是冰山一角。