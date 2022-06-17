中國推出第三艘航母“福建”號

第三艘航母

據法新社發自上海的報道，中國的第三艘航空母6月17日在香檳和煙花中下水。這艘航母下水的背景是中美關係在台灣問題上高度緊張。

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據中國官方新聞機構新華社宣布，周五在上海一家造船廠舉行了隆重的下水儀式。儘管這艘被命名為"福建"號的航母尚未投入服役，但它被認為將可增強北京的威懾和投射能力。

法新社說，作為第二艘完全由中國建造的航母，它在技術上比之前的航母先進得多，特別是採用了新的彈射系統。

中國官媒沒有說明該艦開始服役的日期，據法新社說，它需進行眾多的海上測試後才會移交給海軍，預計這些測試將在未來幾年內完成。

據中國央視展示，在裝飾有旗幟花環的航空母艦前，數百名身着白色襯衫、帽子和長褲的海軍人員在銅管樂隊的音樂聲中排隊鼓掌。按照傳統要求，一瓶香檳酒被打碎在船體上，船體兩邊被巨大的水柱噴灑。還燃放了煙花。

這個報道說，這艘航母的下水儀式是在中美兩國在台灣問題上關係高度緊張的情況下舉行的。

擁有2400萬人口的島嶼台灣被中國視為其歷史領土。北京對華盛頓大力支持由一個主張獨立的黨派管理的台灣政府持非常反對的態度。

而與中國在東海和南中國海有主權爭端的沿海國家，包括日本、菲律賓、越南等國，可能會對這艘新航母持懷疑的態度。

法新社引述新加坡南洋理工大學的中國軍隊問題專家科林-科赫（Collin Koh）說："中國海軍可能在和平時期主要使用其航空母艦進行威懾，在戰時則用於執行“高強度”的任務。

他還說，有了三艘航母，而不是一兩艘的象徵性艦隊，理論上它將至少有一艘在T時間內運作，準備按照中國領導人的要求立即部署。

就中國國內政治而言，"航母也象徵著國家的力量，並為中國共產黨（CCP）關於民族偉大復興的論述提供支持"（即在幾十年的不發達之後恢復一個強大的中國）。

法新社說，據簡氏（Janes）軍事裝備與技術情報中心的數據，就目前服役的航空母艦而言，美國有11艘，中國2艘、英國2艘、俄羅斯1艘、法國1艘、意大利1艘、印度和泰國各有1艘。

中國第一艘航母，是從烏克蘭購買的蘇聯時代的瓦良格號，後改名為"遼寧"號，已於2012年服役。它主要是一個培訓平台，在瓦良格號積累的航母知識，被用於建造第一艘中國產航母“山東號”，該艦於2017年下水，2019年底服役。