傳中國央行受理螞蟻成立金控申請 上市進入倒計時

中國/螞蟻集團/馬雲

路透社報導，中國央行已經受理螞蟻集團設立金融控股公司的申請。近期種種跡象表明，螞蟻集團已逐步和官方達成共識，擺脫監管打擊，上市進入倒計時。

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路透社周五引述3名消息人士稱，中國人民銀行本月已接受了螞蟻科技集團提出的相關申請，並已基本完成了對其信用評估合資企業牌照的審批工作，被視為螞蟻集團長達一年整改的關鍵一步。

消息人士表示，最近幾個月以來，螞蟻集團一直與金融監管機構合作並且落實各項改革，中國央行近期同意審查相關的申請，螞蟻集團可能在不久後就能拿到期待已久的許可。

隨着近期螞蟻集團將要重啟上市程序的風聲不斷，許多投資人也在期盼這個契機，監管機構能夠放寬對民營企業的監管。

針對路透最新報導，螞蟻集團及中國央行沒有回應。

受到消息激勵，螞蟻母公司阿里巴巴周五晚在美股盤前交易，股價飆升超過10%。

路透6月上旬曾引述知情人士指出，螞蟻集團在香港、上海的首次公開發行（IPO）程序已進入最後階段，只要監管部門點頭放行，最快7月就會重啟。

當時的報導並分析，隨着螞蟻集團的IPO程序推進，可能也象徵阿里巴巴創辦人馬雲在"一定程度上復蘇"。螞蟻的IPO在2020年底被喊停後，馬雲一直保持低調，幾乎未在公眾面前露面。