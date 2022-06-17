律政司長鄭若驊將不連任 夫婿旗下公司涉合謀定價違競爭法遭入稟

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香港律政司司長鄭若驊盛傳不會連任，而在候任特首李家超的新班子成形之際，鄭若驊的丈夫潘樂陶任主席的工程公司，涉嫌與大型電器集團合謀定價、瓜分市場及/或圍標，長達四年期間，涉及的空調工程潛在銷售總額約20億港元(下同，摺合約2.4億歐元)，競爭事務委員會認為事件屬嚴重反競爭行為，入稟競爭事務審裁處，要求判罰相關公司和人士，並禁止相關僱員日後從事相關工作。

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涉及訴訟的安樂機電設備工程有限公司表示，正諮詢法律意見，適當時候會作出公告。集團主席潘樂陶昨(16日)晚出席股東大會後亦不評論事件，但強調「真金不怕洪爐火」，指涉案的員工會繼續留任，公司將如常運作。

昨日遭競委會入稟的，是香港最大機電工程服務供貨商安樂工程及其母公司，以及其兩名高級工程師，另三名答辯人是信興公司及集團以至其高級經理。入稟狀指安樂和信興在空調工程方面是競爭對手，但在2015年12月14日至2019年12月4日期間，安樂高級工程師畲嘉偉和鄭潔純與信興高級經理關兆堅，在響應本地空調工程項目的報價及招標邀請時，透過電郵及電話訊息等渠道作頻密溝通，要求和同意提供報價較對方高的「掩護式標書」（俗稱「豬仔標」），以便令對方取得工程合約；又分享本身投標意向數據、或披露意向投標價等敏感商業數據。競委會接獲投訴及調查後認為，該行為已構成合謀定價、瓜分市場及或圍標，屬嚴重反競爭行為。

入稟狀又羅列涉案的83份工程標書，當中32份由安樂投得，17份由信興中標。標書涉及的27個物業，包含公營機構房屋協會的大廈、一般商廈及豪宅。競委會稱，調查本案時，共審閱近100萬份文件，成為競委會有史以來處理最多證據的合謀案件之一。

競委會指，違反條例的業務實體可被競爭事務審裁處罰款，每項違例事項的罰款金額最高可達該業務實體在香港的年度營業額的10%，最長可達三年。審裁處亦可發出命令，判處個別人士支付罰款或取消其擔任公司董事的資格，最長為期五年。

鄭若驊6月上旬突傳不連任

在競委會入稟前，親建制的《星島日報》於本月6日報道，傳律政司司長鄭若驊不會連任，並引述消息人士指，司長一職「很大機會」由香港大律師公會前主席林定國資深大律師接任。林家國曾獲委為高等法院原訟庭暫委法官，亦曾擔任消費者委員會主席和獨立監察警方處理投訴委員會委員。

及至昨日，政圈傳出李家超的問責班子成形，當中，李定國篤定出任律政司長，而副司長則為政黨民建聯的立法會議員張國鈞。鄭若驊任職律政司長至本月底便會告別官場。

潘樂陶和鄭若驊夫婦可謂風波不斷，在鄭若驊出任律政司長半年左右，二人相鄰的獨立屋於2018年1月被傳媒揭發涉嫌僭建，潘翌年被裁定僭建罪成，罰款2萬港元。另外，二人在上市文件和作為特首最高諮詢架構的行政會議利益申報方面被詬病，而鄭若驊均以「並無股份直接或間接擁有任何法定或實益擁有權或財務利益，並無擁有股份股息、投票權或處置的權利」為由，沒有向行政會議及時申報。