拜登呼籲各國加倍努力應對氣候變化改善能源安全

美國/拜登/氣候

美國總統拜登在周五舉行的主要經濟體論壇視頻會議上強調，可再生能源在應對氣候變化方面至關重要；拜登呼籲中國和其他主要經濟體加倍努力，應對氣候變化並改善能源安全。

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法新社消息，在全球面臨能源危機之際，拜登周五召開主要經濟體論壇視頻會議。計畫有23國的代表參加，但多國缺席此次視頻會議。拜登敦促各國加快採取行動減少甲烷排放，為零排放汽車制定目標，並努力清理全球航運。

拜登因美國燃料價格上漲推動下日益嚴重的通貨膨脹而陷入困境，數周來拜登一直強調，俄羅斯入侵烏克蘭是這場危機的主要原因。

拜登在周五的視頻會議上表示，“俄羅斯對鄰國烏克蘭的野蠻無端的攻擊加劇了全球能源危機，更證實了實現長期、可靠的能源安全的必要性。”

法新社稱，世界主要排放國印度和俄羅斯都沒有參與周五的會議。而目前外交政治的複雜因素也影響到應對氣候危機的國際合作。中國國家主席習近平並未親自與會，中國只派出其氣候問題特使參加了會議。

拜登並呼籲各國投放900億美元，加速清潔能源技術商業化，並開發減少農業排放和促進糧食安全的農藥。

周五舉行的主要經濟體論壇會議是11月在埃及沙姆沙伊赫舉行的聯合國氣候變化大會之前，各國領導人就氣候變化召開的最大規模會議。

主要經濟體論壇成員國約佔全球經濟產出和全球溫室氣體排放量的80%。