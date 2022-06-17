清零一直清到習近平實現第三任？

中國-新冠病毒

習近平的堅持清零不動搖到底能堅持到什麼時候？中國國務院總理李克強召開十萬人大會“救經濟”，隨後推出“九不準”，似乎給人一種清零終於清到頭了的感覺。不過，這些顯然是錯覺。美國駐華大使伯恩斯判斷，習近平的清零政策一直會持續到明年年初。

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美國駐中國大使伯恩斯6月16日以視訊方式出席美國智庫布魯金斯研究所會議時表示，中國的清零將持續。他說：“坦白而言，我認為我們將不得不長期忍受這個問題”。“我的預測是，中國的清零政策將會持續到2023年初，這是中國政府發出的訊號”，

他還表示，這一“清零政策影響美國企業投資意願” ，對外商投資起到了負面作用。伯恩斯的講話是有根據的，根據上海美國商會6月15日發布的調查報告，上海封城迫使當地四分之一的美國企業削減投資計畫，而且幾乎所有美國企業都下調了營收預測。

星期五，有記者就伯恩斯上述講話詢問中國外交部發言人汪文斌時，這位發言人並未否定清零一直清到2023年的說法，他只是原封不動地引用了習近平有關清零的說法，清零是為了“人民至上、生命至上” 。

清零給中國經濟造成的後果有目共睹，4月份經濟出現倒退，失業率升至6.1%，5月份也未有多大改觀。就以上海官方公布的統計而論，比起4月份，5月工業生產數據的衰退幅度縮小，但從整體看，封城帶來的後果嚴重，所有類別的工業生產總值均大幅下降，其中規模以上工業總產值較去年同期衰退27.6%。但中國外交部發言人汪文斌稱，五月份，“國民經濟恢復向好勢頭”。

中國總理李克強日前也以“形勢嚴峻”來形容中國經濟走向，隨後他領導的國務院推出一系列措施”救經濟“，包括反對清零一刀切的”九不準“命令。但是，習近平日前去四川視察時再度要求堅持動態清零不動搖，給主張有必要限制大規模常態化限制核酸檢測的官員當頭一棒。

隨後，清零的聲音似乎又壓倒了“救經濟”的呼聲，甚至中共中央網信辦日前搬出毛澤東總結朝鮮戰爭的一句話來“救火”，稱“動態清零”是“事關全局和長遠利益”的“大仁政”，稱“算長遠帳，算生命帳”才經得起歷史檢驗。

分析人士指出，用所謂大仁政小仁政作比方，力圖轉移人們因清零引發的對當下的怨聲載道，而去關注虛無縹緲的“長遠利益”，與當年所說的“為共產主義奮鬥”如出一轍。

『北京之春』榮譽主編胡平認為，習近平的清零政策將持續至今秋二十大，持續至明年三月的第十四屆全國人大，也就是習近平實現第三任。

中共二十大，如果不出問題，習近平將打破中共中共總書記連任兩屆的規矩，連任總書記；習近平已通過修憲廢除國家主席最多連任兩屆的規定，從而廢除了鄧小平時代通過的取消領導人終身制的重大改革，十四屆人大，習近平應再次擔任國家主席，從而完全實現第三任。

習近平這樣做，不能保證黨內沒有反對的聲音。因此，習近平的清零已不是單純意義上的清零了。學者張倫分析，清零政策事實上也是習近平多年來一直奉行的 “零批評”、”零異議人士”、“不許妄議”……執政邏輯在抗疫上的一種延申。