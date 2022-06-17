約翰遜再訪基輔 宣布軍事訓練計畫

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英國首相約翰遜周五再次訪問基輔，預告將啟動一項"足以徹底改變戰爭平衡"的軍事訓練計畫，預計每120天可訓練高達1萬名烏克蘭武裝部隊成員。

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法新社消息，約翰遜周五再次訪問烏克蘭，是繼歐盟四位領導人訪問後的一次意外訪問。烏克蘭總統澤連斯基在社交平台Telegram上稱：“我很高興再次在基輔見到我國的好朋友約翰遜。”約翰遜也在推特上發文稱， “很高興再次來到基輔”。

俄羅斯總統普京於2月24日對烏克蘭發動戰爭後，約翰遜於4月9日訪問烏克蘭，成為第一位訪問基輔的G7國家領導人。英國並向烏克蘭提供了強大的軍事支持。

在基輔舉行的新聞發布會上，約翰遜表示，英國將繼續向烏克蘭提供軍事裝備，同時將啟動一項必要的軍事訓練計畫。約翰遜說，英國將始終如一，持續向烏克蘭提供軍備和軍事訓練。他指出，只要獲得足夠支援，烏克蘭民眾和武裝部隊就能達到目標：將侵略者趕出烏克蘭。

英國的首相辦公室此前表示，訓練計畫將在烏克蘭境外執行。英國曾在2015年至今年2月俄烏戰爭爆發前，透過"軌道行動"（Operation Orbital）訓練超過2萬2000名烏克蘭軍事人員。周五宣告的新計畫與"軌道行動"相似。

首相辦公室指出，新計畫將有助烏軍加速部署、恢復軍力、擴大抵抗。每一位參與計畫的烏克蘭武裝部隊成員將接受3周訓練，學習前線作戰技能、基礎醫療能力、網絡安全以及反爆破戰術。

據約翰遜表示，通過這個軍事訓練計畫，烏軍將可以發揮出巨大的潛力，增強烏克蘭人民必勝的信心，從而改變這場戰爭的平衡。約翰遜稱，烏克蘭人必勝的決心可以超越俄羅斯總統普京的戰爭野心。

約翰遜並說，“普京的部隊承受着巨大的壓力，他們傷亡慘重。俄羅斯軍隊的彈藥、炮彈和其他武器上開支巨大，在對烏克蘭進行了114天的襲擊後，他們仍然沒有達到第一周的目標。”

約翰遜並譴責俄羅斯在烏克蘭犯下的“無可爭辯的戰爭罪行”。

烏克蘭總統澤連斯基在記者會指出，英國與烏克蘭對如何邁向勝利"有一致看法"。他透露，英國可望提供烏克蘭更多重武器和防空系統。

約翰遜與澤連斯基周五的會談議題還包括俄羅斯封鎖烏克蘭港口導致的糧食危機、如何強化對俄制裁和各國對烏克蘭的支持，以及英國對烏克蘭的經濟、基礎建設及人道支援等。